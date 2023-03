Com uma grande ajuda de um filme chamado "Avatar: O Caminho da Água", os cinemas portugueses duplicaram as receitas de bilheteira e tiveram também quase o dobro de espectadores em janeiro e fevereiro, compararando com o mesmo período de 2022, revelou hoje o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

De acordo com os dados estatísticos mensais coligidos pelo ICA, este ano as salas de cinema registaram 1.591.654 bilhetes vendidos, quando no mesmo período de 2022 tinham sido 888.464.

Já quanto a receita bruta de bilheteira, a exibição de cinema duplicou face ao período homólogo, passado de 4,9 milhões de euros para 9,9 milhões de euros.

Estes dados surgem ainda ligeiramente abaixo do panorama de exibição pré-pandemia. Em janeiro e fevereiro de 2019, o ICA contabilizou dois milhões de espectadores e 10,8 milhões de euros de receita de bilheteira.

Dos 58 filmes estreados em janeiro e fevereiro em sala, apenas cinco eram de produção portuguesa.

O filme português mais visto este ano em sala é “Amadeo”, de Vicente Alves do Ó, produzido e distribuído pela Ubkar Filmes, com 10.813 espectadores e 57.452 euros de receita de bilheteira.

Em segundo lugar surge a curta-metragem de animação “Ice Merchants”, de João Gonzalez, nomeada para os Óscares, com 5.459 espectadores e 13.609 euros de bilheteira em duas semanas de exibição, já que o filme estreou-se a 16 de fevereiro.