Rita Moreno saiu em defesa de Lin-Manuel Miranda após a adaptação ao cinema do seu musical "Ao Ritmo de Washington Heights" ter sido acusada de falta de representatividade, alegadamente discriminando afro-latinos com cor mais escura por pessoas latinas que passam por brancas e com tom de pele mais clara.

Os dois trabalharam juntos recentemente no documentário "Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It", cuja carreira de Porto Rico até à Broadway e Hollywood contribuiu para dar visibilidade à comunidade latina no mundo do entretenimento.

O ator, dramaturgo e músico pediu desculpa na segunda-feira e prometeu "fazer melhor" em futuros projetos.

Mas numa épica aparição no programa de Stephen Colbert na segunda-feira à noite, a lendária estrela de "West Side Story" (1961), tomou a iniciativa de pedir para falar sobre o tema que disse tê-la "realmente perturbado".

"É como se nunca se conseguisse acertar, parece", comentou a atriz, dançarina e cantora, com 89 anos.

"Este é o homem que literalmente trouxe os que se parecem latinos e porto-riquenhos até à América. Eu não pude fazer isso. Adoraria dizer que sim, mas não posso. Lin-Manuel fez isso, realmente sozinho, e estou emocionadíssima, e orgulhosa por ele ter produziu o meu documentário", disse ao apresentador.

"Estou simplesmente a dizer, não podem esperar um bocado e não chatearem? Há muitas pessoas que são porto-riquenhas, que também são da Guatemala, que são escuras e que também são claras. Somos de todas as cores em Porto Rico.", esclareceu.

"E teria sido tão bom se não tivessem vindo com isto e deixar isso de lado, apenas por agora. Estão realmente a atacar a pessoa errada", concluiu.

