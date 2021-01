Mena Massoud foi escolhido para ser o protagonista de "The Royal Treatment" [O Tratamento Real, em tradução literal] para a Netflix.

Ainda com Laura Marano (que entrou em "O Par Perfeito"), que também é uma das produtoras, a história anda à volta da dona de um cabeleireiro segura de si e um príncipe prestes a casar por dever que vão "aprender que controlar o seu destino exige seguir os seus corações".

"The Royal Treatment" é mais um projeto da Netflix à volta dos amores da realeza com plebeus, que se tornou um filão para a plataforma após o sucesso de "Um Princípe de Natal" (2017), "A Princesa e a Plebeia" (2018) e respetivas sequelas.

Mas para Mena Massoud, é o primeiro desde que foi Alladin na versão em imagem real de 2019 inspirada pelo clássico de animação.

Alguns meses após a estreia, o ator canadiano causou grande impacto mediático ao revelar que ainda não tinha conseguido novas audições em Hollywood apesar de estar num dos filmes mais vistos do ano em todo o mundo.

"Estou um bocado cansado de estar calado sobre isso. Quero que as pessoas saibam que não é sempre um mar de rosas quando se está a fazer algo como 'Aladdin'. 'Ele deve ter conseguido milhões. Deve estar receber tantas propostas'. Não é nada dessas coisas. Não tive uma única audição desde que 'Aladin' estreou.", desabafava em dezembro de 2019 ao The Daily Beast.

"As pessoas têm estas ideias na cabeça. Estou aqui sentado tipo, 'Ok, 'Aladdin' acabou de chegar aos mil milhões. Posso ao menos conseguir uma audição?' Não é que esteja à espera que me digam 'aqui está o Batman'. Mas posso ao menos entrar na sala? Tipo, podem ao menos dar-me uma oportunidade? Portanto, não é sempre o que as pessoas pensam", acrescentava.