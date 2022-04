Adam e Eva vivem há pouco tempo no campo, numa quinta de luxo. Na noite do aniversário de Adam recebem para jantar a visita dos amigos Lucas e Chloe. Os quatro vão defrontar-se ao longo da noite, segredos vão ser revelados e a tensão sobe. Até que uma inesperada e assustadora invasão acontece e altera as forças em questão.

Um primeiro filme de Charles Dorfman, produtor associado do vencedor do Óscar "O Discurso do Rei" e produtor do recente nomeado para três Óscares "A Filha Perdida"), com interpretações de Iwan Rheon (o Ramsay Bolton de "A Guerra dos Tronos") e Catalina Sandino Moredo (nomeada para o Óscar por "Maria, Cheia de Graça"), a sessão decorre esta quinta-feira, 7 de abril, às 21h00, no Grande Auditório do Teatro Rivoli.

Site oficial Fantasporto.