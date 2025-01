A temporada dos prémios recomeça de forma mais visível em Hollywood.

Após dois adiamentos por causa dos incêndios que atingem o condado de Los Angeles, foram revelados na quinta-feira os filmes de 2024 nomeados para os prémios do sindicato dos produtores norte-americanos (Producers Guild of America, conhecido pela sigla PGA).

Entre as nomeações conhecidas desde 9 de janeiro dos sindicatos dos realizadores (DGA) e atores (SAG), e as dos BAFTA da Academia de Cinema Britânica, os analistas convergem que emergiram esta temporada seis favoritos à nomeação e com hipóteses reais de arrecadar o Óscar de Melhor Filme: "Anora", "O Brutalista", "A Complete Unknown" (o filme sobre a juventude de Bob Dylan), "Conclave", "Emília Perez" e "Wicked".

Todos foram nomeados pelo PGA, juntamente com “O Atentado de 5 de Setembro”, “Dune -Duna: Parte 2”, "A Substância" e “A Verdadeira Dor".

De fora ficaram filmes vistos como hipóteses distantes: "Challengers", "Gladiador II", “Nickel Boys” e "Sing Sing".

Desde que o Óscar de Melhor Filme passou a ter dez nomeações em 2009, coincidiram quase 90% dos nomeados do PGA e da Academia, o que faz do sindicato um dos barómetros mais confiáveis numa temporada sem um favorito claro, ao contrário do que aconteceu no ano passado com "Oppenheimer".

As duas organizações também coincidiram no vencedor 16 vezes nos últimos 21 anos, incluindo da última vez com "Oppenheimer".

Já para Melhor Longa-Metragem de Animação estão nomeados, "Divertida-Mente", "Flow - À Deriva", "Robot Selvagem", "Vaiana 2" e "Wallace & Gromit: A Vingança das Aves".

Nos 19 anos em que existe a categoria, PGA e os Óscares coincidiram 14 vezes, mas as oito de forma consecutiva tiveram uma interrupção no ano passado, quando os primeiros escolheram "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" e os segundos preferiram entregar a estatueta dourada a "O Rapaz e a Garça".

Nos programas de televisão, os produtores nomearam "Bad Sisters", "A Diplomata", "Fallout", "Shōgun" e "Slow Horses" para melhores séries em drama; "Abbott Elementary", "The Bear", "Calma, Larry", "Hacks" e "Homicídios ao Domicílio" surgem para melhores séries de comédia.

As minisséries estão representadas por "Baby Reindeer", "Feud: Capote Vs. The Swans", "The Penguin", "Ripley" e "True Detective: Night Country".

Nos telefilmes, concorrem "Bagagem de Mão", "A Batalha do Biscoito Pop-Tart", "The Killer", "A Noite que Mudou o Pop" e "Rebel Ridge".

Os vencedores serão conhecidos durante uma cerimónia a 8 de fevereiro. Os Óscares serão a 2 de março.