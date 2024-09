O título oficial completo não deixa espaço para equívocos sobre o que aí vem: "From The World of John Wick: Ballerina" ("Do mundo de John Wick: Bailarina", em tradução literal).

Esta quinta-feira foi lançado o trailer do muito aguardado primeiro 'spinoff' do Universo John Wick para o cinema, com uma história que decorre entre o terceiro e quarto filmes com Keanu Reeves, apresentando Ana de Armas como Eve Macarro, a iniciar-se no treino nas tradições assassinas dos Ruska Roma.

No elenco e nas imagens surgem Anjelica Huston, Gabriel Byrne, o falecido Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus e Ian McShane e o próprio Reeves.

Rodado em 2022, o filme chega aos cinemas a 6 de junho de 2025, depois de ter sido inicialmente anunciado para junho de 2024.

A saga "John Wick" é a joia da coroa da Lionsgate: segundo a imprensa americana, esta decisão foi tomada para Chad Stahelski, que dirigiu os quatro filmes e assinou um acordo com o estúdio para ser o supervisor do universo, ter tempo para ajudar a criar mais cenas de ação com Len Wiseman, o realizador de "Ballerina" (saga "Underworld"), que foram filmadas já este ano.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.