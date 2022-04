Duas estudantes fazem um trabalho sobre um carrasco do século XVII e procuram vestígios dos casos em que esteve envolvido para compreenderem uma sociedade que permitia matar como bruxas centenas de mulheres com os maiores requintes de sadismo. Mas o que as estudantes encontram é bem mais perturbador que as dezenas de imagens de tortura e morte do passado.

Filme belga vencedor do Festival de Horror e Fantástico de Salto com CENAS EVENTUALMENTE CHOCANTES, realizado por Thomas Vanbrabant e Jordi Ostir, a sessão decorre esta quarta-feira, 6 de abril, às 23h15, no Grande Auditório do Teatro Rivoli.

