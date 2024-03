Alma não consegue dormir. E quando vai para a cama, cedo uma série de sons e sombras a afetam.

Com a ajuda de câmaras de vigilância e terapia, Alma vai descobrir os horrores que a rodeiam, um dos quais pode mesmo ser o vizinho do lado. A casa torna-se um inimigo. Até que decide fazer alguma coisa.

O trabalho do realizador Gonzalo López-Gallego, que assina também o argumento e a montagem, ´represente um exemplo da pujança do cinema espanhol de mistério, com excelentes interpretações de Alba Galocha e Denís Gomez.

Apresentando em antestreia mundial, a sessão é no domingo, 3 de março, às 23h15, no Batalha Centro de Cinema, no âmbito da 44.ª edição do Fantasporto. Repete no dia 5, às 23h45.

