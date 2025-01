A 45.ª edição do Fantasporto - Festival Internacional de Cinema do Porto regressa em 28 de fevereiro ao Batalha Centro de Cinema, com a estreia do novo filme de Luís Diogo, e conta com cinematografias dos EUA, Europa e Ásia.

China, Filipinas e Japão merecem atenção particular, segundo o anúncio feito pela organização.

“Destes países contaremos com a presença de diversas antestreias mundiais vindas de empresas como a Paralax, Emperador, Toho, Sony, Pony Canyon, Toei, Fuji Film ou Warner Japão, com filmes realizados por nomes marcantes do cinema atual”, salienta a organização, em comunicado.

O festival abre com a antestreia mundial de um filme português - "Criadores de Ídolos", de Luís Diogo -, na presença dos seus atores e do resto da equipa, e encerra a 9 de março, com um “bem divertido (e cinéfilo)” filme norte-americano, "Stealing Pulp Fiction", de Danny Turkiewicz.

No âmbito do cinema europeu, serão exibidos filmes que foram vencedores de prémios em Cannes e Veneza, havendo também candidatados às nomeações dos Óscares pelos seus países, sem esquecer a presença crescente da América do Sul e da Nova Zelândia.

“Não podemos, igualmente, esquecer a estreia do cinema de Singapura no Fantasporto 2025. Significativa será também a seleção dos filmes que nos chegarão do Canadá, dos Estados Unidos e até de Portugal. O cinema do Irão está de volta, depois de já ter vencido no último Fantasporto a melhor curta-metragem do festival”, acrescenta.

Nesta edição, Taiwan será a cinematografia homenageada com “uma dezena de filmes da sua história cinematográfica", "neste caso, com uma retrospetiva sobre a História da Mulher, desde os anos 70 até à atualidade”.

Este ano candidataram-se para seleção cerca de 1.200 curtas-metragens e 600 longas-metragens, filmes oriundos de 75 países de todo o mundo.

A mês e meio do início do festival, já está confirmada a presença de “cerca de 50 convidados estrangeiros, entre realizadores, produtores, atores e jornalistas”.

Em competição estarão 23 longas-metragens inéditas ou em ante-estreia, nomeadamente "Mister K", de Tallulah H. Schwalb (Países Baixos/Noruega/Bélgica), "Sana: Let me hear", de Takashi Shimizu, (Japão), "Everyone is Going to Die", de Craig Tuohy (Grã-Bretanha), "A Game in the Woods", de Mike McCutchen (EUA), "Mom", de Adam O’Brien (Canadá), "Dead Talents Society", de John Hsu (Taiwan), "River Returns", de Masakasu Kaneko (Japão), "Chainsaws Were Singing", de Sander Maran (Estônia), e "Indera", de Woo Ming Jin, (Malásia).

Estão também programadas "The Killer Goldfish", de Yukihiko Tsutsumi (Japão), "A Place Called Silence", de Sam Quah (China), "Touched By Eternity", de Marcis Lacis (Letônia), "Succubus", de R.J. Daniel Hanna (E.U.A.), "Cielo", de Alberto Sciamma (Grã-Bretanha/Bolívia), "Heavens: The Boy and His Robot", de Rich Ho (Singapura), "Ghost Killer", de Kensuke Sonomura (Japão), "Pushcart Tales", de Sigrid Andrea Bernardo (Filipinas), "Scarecrow", de Chito S. Roño (Filipinas), "Self Driver", de Michael Pierro (Canadá), "Dollhouse", de Shinobu Yaguchi (Japão), e "The Silent Planet", de Jeffrey St. Jules (Canadá).

"Prédio Vazio", de Rodrigo Aragão (Brasil) faz também parte da competição de longas-metragens.

Em competição estarão igualmente 28 curtas-metragens, entre as quais "Gosto de Te Ver Dormir", de Hugo Pinto. Na Semana dos Realizadores competem dez filmes, com destaque para a produção asiática, e para os prémios dedicados ao cinema português foram selecionadas obras de realizadores como Pedro Sena Nunes, Pedro Nogueira, Luís Miranda, Canuto, Inês Albuquerque, Alexandre Amado, Paulo A. M. Oliveira, Pedro Vaz, João Moreira, além de Hugo Pinto e Luís Diogo.

Para o prémio escolas estão selecionadas produções assinadas por Maria Lima, David Figueiredo, Afonso Lucas e Rodrigo Motty, Sofia Afonso, Filipa Galvão, Maria Teixeira, Sara Santos e Inês Machado, André Lino e Miguel Andrade.

Fora de competição será estreado "IA: A Revolução no Cinema Digital", de João Moreira.

“Vamos também discutir o audiovisual em mais um evento paralelo, as Movie Talks, sobre temas diversos, com debates sobre os mais importantes temas de cinema. Os focos em 2025 são as primeiras produções e como as fazer, e os perigos e vantagens da Inteligência Artificial”, salienta a organização.

Os bilhetes serão vendidos 'online' com um mês de antecedência.

A informação sobre os filmes selecionados nesta edição está disponível no site www.fantasporto.pt.