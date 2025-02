O festival de cinema Fantasporto inicia hoje a sua 45.ª edição, com um programa que até 9 de março vai apresentar dezenas de filmes, com honras de abertura para o português “Criadores de Ídolos”, de Luís Diogo.

Hoje, às 21h00, no Batalha Centro de Cinema, vai dar-se a estreia mundial do mais recente trabalho do realizador português, que vai competir na secção oficial do festival e conta com José Fidalgo, Rafaela Sá, Ricardo Carriço, Oceana Basílio e Virgílio Castelo no elenco.

Por seu lado, o encerramento do festival acontece no dia 8 de março com “Stealing Pulp Fiction”, de Danny Turkiewicz, descrito pelo Fantasporto como “um verdadeiro e divertido hino à cinefilia”.

Em conferência de imprensa no começo de fevereiro, para apresentar o festival, a organização do evento salientou que a edição deste ano teria a Inteligência Artificial (IA) como principal tema.

Em declarações aos jornalistas na altura, a diretora do festival Beatriz Pacheco Pereira destacou a necessidade de se abordar um tema que poderá ter “consequências para o cinema e todas as suas áreas", da realização, à produção e à interpretação.

“Toda a gente vai ser afetada pelas potencialidades da Inteligência Artificial”, salientou Beatriz Pacheco Pereira.

Nesse contexto, a organização do festival realçou, em comunicado, as apresentações de filmes como a curta-metragem “Hush Now”, de Laen Sanches, feito com recurso a tecnologias de IA, “Cold Wallet”, de Cutter Hodierne, “IA: A Revolução no Cinema Digital”, de João Moreira, e “Succubus”, de R.J.Daniel Hanna, entre outros.

A par da exibição de filmes nas várias secções como a Semana do Realizadores ou Orient Express, o Fantasporto conta com várias conversas sobre cinema, intituladas “Movie Talks”, e com a apresentação de sete livros recém-publicados e que são "hipotéticos argumentos de cinema".

A informação sobre o festival está disponível em www.fantasporto.pt.