"After: Depois da Promessa" chegará aos cinemas portugueses a 24 de agosto, anunciou a distribuidora Cinemundo esta quinta-feira.

Nem a pandemia abrandou o ritmo da adaptação ao cinema dos livros de Anna Todd à volta da instável paixão entre Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin), "Hessa” para os fãs, que teve filmes sucessivamente em 2019, 2020 e 2021, com grande sucesso nos cinemas, principalmente em Portugal e noutros países europeus.

Mais uma sequela (o quinto filme) e uma prequela estão em preparação.

A nova história começa onde terminou "After - Depois do Desencontro", com o casamento da mãe de Hardin em Londres. Enquanto Hardin fica para trás a conectar-se com o seu passado, Tessa volta para Seattle. Já em casa, sofre uma tragédia que a obriga a tomar decisões difíceis e que vai alterar a sua vida para sempre.

Segundo a sinopse oficial, Hardin quer muito ajudar Tessa, mas está tão preso a lutar contra os seus demónios que acaba por afastá-la. A descoberta sobre o seu pai acaba por abalar a sua fachada impenetrável, e Tessa não sabe se conseguirá salvá-lo sem se sacrificar...

Tessa encontra apoio para estes momentos difíceis em amigos como Landon, e apercebe-se que para continuar em frente terá de lutar por si própria. Ao receber notícias sobre a sua saúde contempla mudar-se para Nova Iorque de forma a começar uma nova vida.

Hardin regressa e conta a Tessa o quanto ela significa para ele, mas talvez seja tarde demais: Tessa já não é a doce e simples rapariga que era quando primeiro conheceu Hardin, e tem agora uma melhor compreensão de quem é e do que precisa.