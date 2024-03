Chance Perdomo, ator fez parte do elenco das séries "Geração V" e "As Arrepiantes Aventuras de Sabrina", morreu este sábado, dia 30 de março, depois de sofrer um grave acidente de mota. O norte-americano, que também nos filmes da saga "After", tinha 27 anos.

A notícia foi confirmada pelo agente do ator à revista Variety. No comunicado, o representante de Chance Perdomo adianta que "as autoridades informaram que nenhuma outra pessoa esteve envolvida" no acidente.

Em "Geração V", spin-off de "The Boys", da Amazon Prime Video, o ator vestiu a pele de Andre Anderson. Em comunicado, os produtores da da série recordam-no como "um artista incrivelmente talentoso e uma pessoa adorável". "Escrever sobre ele no passado não faz sentido", frisam.

Chance Perdomo interpretou ainda Landon nos filmes "After - Depois do Desencontro" (2021), "After - Depois da Promessa" (2022) e "After: Depois de Tudo" (2023). Já em "As Arrepiantes Aventuras de Sabrina", da Netflix, encarnou Ambrose Spellman.