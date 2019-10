Por um conjunto de acasos, Arnaud Jaurès, jovem licenciado de 25 anos e sem experiência política anterior, vai parar à equipa de campanha de um candidato às eleições presidenciais francesas. Torna-se rapidamente assessor da diretora de comunicação, Agnès Karadzic, uma mulher com muita experiência e bastante poder. É ela que lhe vai ensinar as táticas de campanha, no meio das rivalidades e golpes baixos que marcam a equipa que rodeia o candidato. E o promissor assessor lá vai subindo escalões...

Realizado por Mathieu Sapin e com Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen e Valérie Karsenti, "Le Poulain" é exibido este sábado, 5 de outubro, às 21h00, no Cinema São Jorge.