"The Girls on the Bus" chega a 14 de março à HBO Max, com a estreia com dois episódios, seguidos por um novo episódio semanalmente até 9 de maio.

A série vai centrar-se em quatro jornalistas, cada uma delas diferentes nos seus estilos de reportagem e personalidades, que acompanham uma campanha. "A história gira em torno de Sadie McCarthy (Melissa Benoist), uma jornalista que romantiza uma época passada de reportagens de campanha e desperdiça toda a sua vida para tentar fazer a cobertura de um candidato presidencial para um jornal oficial. Sadie entra no autocarro e cria laços com três jornalistas concorrentes, Grace (Carla Gugino), Lola (Natasha Behnam) e Kimberlyn (Christina Elmore)", adianta o serviço de streaming.

"Apesar das diferenças, as mulheres tornam-se numa família, com um lugar na primeira fila para assistir à maior novela da cidade - a batalha pela Casa Branca", remata a HBO Max.

A série é protagonizada por Melissa Benoist, Carla Gugino, Natasha Behnam, Christina Elmore, Brandon Scott, com Griffin Dunne, Mark Consuelos e Scott Foley.

"The Girls on the Bus", das criadoras Amy Chozick e Julie Plec, é inspirada nas experiências de Chozick como repórter política no autocarro de campanha com vários candidatos presidenciais.