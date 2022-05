Com uma passadeira vermelha repleta de estrelas, de Gael García Bernal a Jake Gyllenhaal, passando por Isabelle Huppert e Kleber Mendonça, o Festival de Cinema de Cannes comemorou esta terça-feira o seu 75º aniversário.

"Cannes representa o reino do cinema, a religião do cinema, a única coisa em que acredito!", declarou o cineasta israelita Nadav Lapid, vencedor do Prémio do Júri do ano passado por "Ahed's Knee".

Entre as celebridades que também subiram ao palco, estavam artistas para quem o festival foi um passo decisivo na carreira, como os realizadores Nicolas Winding Refn (Prémio de Melhor Realização por "Drive", em 2011) ou Paolo Sorrentino (Prémio do Júri por "Il Divo", em 2008).

Realizadores e atores na cerimónia

Para o veterano cineasta francês Claude Lelouch, "Cannes representa uma vida de cinema, nasci aqui pela segunda vez em 1966 [depois de receber a Palma de Ouro por "Um Homem e Uma Mulher"]. Adoro este festival, devo tudo a ele".

Vários cineastas latino-americanos, como o mexicano Guillermo del Toro, também estiveram na gala. E claro, as equipas de vários filmes em competição, como David Cronenberg, Léa Seydoux e Kristen Stewart, de "Crimes of the Future".

Os membros do júri não faltaram à celebração, liderados pelo presidente Vincent Lindon e as atrizes Noomi Rapace e Deepika Padukone.

Para encerrar a gala, foi exibido "L'Innocent", uma comédia de envolvimentos familiares, o mais recente filme de Louis Garrel, fora de competição.