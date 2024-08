Dedicado a uma “personalidade que fez uma contribuição particularmente original para a indústria contemporânea do cinema”, o prémio vai ser entregue no dia 02 de setembro, antes da exibição, fora de competição, do mais recente filme de Lelouch, “Finalement”.

“Claude Lelouch é um dos realizadores de topo do cinema francês, um excelente intérprete da sua ‘qualidade’, apesar de alheio às suas principais correntes; é também um cineasta muito prolífico, tendo dirigido mais de 60 longas-metragens”, disse o diretor do festival, Alberto Barbera, citado em comunicado, lembrando os Óscares e a Palma de Ouro conquistados pelo realizador com “Um Homem e uma Mulher”, em 1966.

Barbera realçou que muitos dos sucessos de Lelouch são “inesquecíveis” e “exemplos de um tipo de cinema que é estilisticamente sofisticado, sintonizado com melodrama e com comédia coral e com um talento proverbial para a narrativa”.

Nascido em Paris em 1937, Lelouch foi sempre um apaixonado pelo cinema, algo "indissociável da própria vida", como lembra a biografia divulgada por Veneza.

A homenagem a Lelouch junta-se aos já anunciados Leões de Ouro de Carreira para a atriz norte-americana Sigourney Weaver e para o realizador austríaco Peter Weir.