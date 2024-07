O filme “Gondola” venceu o prémio de melhor longa-metragem dos Encontros Internacionais de Cinema Avanca 2024, o principal do certame, que também distinguiu "O Afinador de Silêncios" como melhor curta-metragem, segundo o palmarés anunciado domingo à noite.

Os Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia – Avanca 2024, que este ano decorreram sob o lema "Liberdade, Liberdade", premiaram ainda Sérgio Godinho como melhor ator, pelo desempenho na curta-metragem “Era uma vez no Apocalipse”, de Tiago Pimentel, que recebeu igualmente o Prémio Competição Avanca.

O filme “Gondola”, rodado na Geórgia pelo cineasta alemão Veit Helmer, conquistou ainda o prémio de melhor argumento e uma menção honrosa para a música de Malcolm Arison e Sóley Stefánsdóttir, além do Prémio Cinema de melhor longa-metragem.

Na competição Cinema, a principal de Avanca, receberam menções honrosas as longas–metragens “O Rei dos Elfos”, de Goran Radovanovic, da Sérvia, e “Amanhã, se tudo correr bem”, de Ivan Goldschmidt, da Bélgica, que também deu o prémio de melhor atriz a Bérangère McNeese.

A longa-metragem belga foi ainda distinguida com o Prémio D. Quixote da Federação Internacional de Cineclubes para melhor filme, argumento e realização.

O filme português “O Afinador de Silêncios”, de Mário Patrocínio, teve o prémio de melhor curta-metragem, e “Antipolis”, de Gaspar Jancis, da Estónia, recebeu o prémio de melhor animação, na competição de cinema.

Na competição Avanca, o prémio de animação foi para “Talaias”, de Maria Raquel Atalaia.

O júri de cinema foi constituído pela investigadora Anabela Oliveira, pelos cineastas Manuel de Coco, da Grécia, e Maurice Huvelin, de França), pelo ator britânico Max Pemberton e pela produtora eslovaca Silvia Panaková.

Na competição Avanca, o júri foi constituído pela programadora e investigadora Ana Maria Pires e pelos críticos de cinema Germano Campos e Paulo Portugal.

Nas restantes competições, os vencedores foram o filme de animação em 360º “Aluado”, de Cláudio Jordão (prémio realidade virtual), “Ensayo para la memoria”, de Denise Chirich, da Argentina (prémio vídeo), “Castro Gods”, de Philipp Straetker (melhor série), e o documentário “Luta da Erva”, de Marcia Paraiso, do Brasil (prémio televisão).

Tiago Pimentel, que venceu a competição Avanca com a 'curta' “Era uma vez no Apocalipse”, recebeu ainda o prémio Cineastas com menos de 30 anos, do festival.

“Era uma vez no Apocalipse” teve estreia internacional este fim de semana na Comic Con, em San Diego, nos Estados Unidos, depois de ter passado pelas mais recentes edições do MOTELX – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa e do Fantasporto.

A 28.ª edição do festival de Avanca teve início no passado dia 19. É organizado pelo Cine-Clube de Avanca e o município de Estarreja, com apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual, o Instituto Português do Desporto e da Juventude e do Turismo Centro de Portugal, entre outras entidades.