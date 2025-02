O Festival de Cinema de Berlim, que começa esta semana, prepara-se para enfrentar o mesmo desafio de toda a indústria artística ocidental: como impedir que a política tome conta do debate.

O primeiro grande festival de cinema europeu do ano viu a sua edição de 2024 ser ofuscada por uma polémica sobre os ataques de Israel a Gaza, que deixou uma marca em muitos cineastas.

Este ano, as eleições nacionais da Alemanha - que as sondagens sugerem que poderão trazer ganhos sem precedentes para o partido de extrema-direita AfD - ocorrem no último domingo do festival, em 23 de fevereiro.

A nova diretora do festival, Tricia Tuttle, disse que a Berlinale não "se esquivaria" dos acontecimentos atuais, mas espera que eles não eclipsem totalmente as histórias no ecrã.

“Neste momento, a agenda noticiosa pode muitas vezes dominar o debate em todos os festivais e as culturas", acrescentou ao apresentar a 21 de janeiro a programação.

"Mas realmente esperamos que os filmes que o público verá nas próximas semanas do festival façam com que as pessoas falem sobre a vibração da própria forma de arte e dos próprios filmes."

O mundo em que vivemos

Esse pode ser o objetivo declarado, mas a noite de abertura, na quinta-feira, colocará o festival firmemente em território político com um filme que aborda uma das questões mais sensíveis da Alemanha: a imigração.

"Das Licht" ("A Luz"), do realizador alemão Tom Tykwer, apresenta uma família alemã de classe média cuja vida é transformada pela sua misteriosa governanta síria.

A chegada em massa de refugiados sírios e outros migrantes à Alemanha em 2015-16 ajudou a alimentar o apoio à AfD, que deverá emergir como um dos maiores partidos a nível nacional, de acordo com as sondagens.

No ano passado, os organizadores tornaram-se notícia ao barrarem cinco políticos da AfD previamente convidados e dizerem-lhes que “não eram bem-vindos”.

“Seria bom se os principais pontos de debate fossem os filmes que serão exibidos, mas não creio que esse seja o mundo em que vivemos agora”, disse à France-Presse (AFP) Scott Roxborough, chefe da secção europeia da revista The Hollywood Reporter.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e a sua agenda de direita radical estão na mente de todos, disse, assim como Elon Musk, que apoia a AfD, e a ascensão da Inteligência Artificial (IA).

“Há definitivamente uma angústia geral à volta da IA, em particular na indústria cinematográfica”, acrescentou Roxborough.

A seleção de filmes para Berlim permanece fiel à missão do festival de apresentar cineastas artísticos independentes de todo o mundo, com uma pitada de estrelas.

O mais recente filme do realizador de Hollywood Richard Linklater, protagonizado por Ethan Hawke, "Blue Moon", está na competição oficial, 11 anos depois de Linklater ganhar o Urso de Prata de Berlim de Melhor Realização por "Boyhood".

O realizador sul-coreano Bong Joon-ho vencedor dos Óscares com "Parasitas" apresentará fora da competição o seu novo filme "Mickey 17", com Robert Pattinson, enquanto a atriz britânica Tilda Swinton receberá um prémio pela carreira.

Jessica Chastain, Marion Cotillard e Timothée Chalamet adicionarão o rasto das estrelas, enquanto o júri será liderado pelo realizador norte-americano Todd Haynes.

Inaceitável

Tuttle assumiu o cargo de diretora da Berlinale em abril do ano passado, chegando com uma reputação polida pela sua época como líder do crescente Festival de Cinema de Londres.

A norte-americana admitiu que o seu primeiro ano foi “desafiador” após a polémica ligada às críticas a Israel sobre a sua guerra em Gaza na cerimónia de entrega de prémios em 2024.

O cineasta norte-americano Ben Russell, usando um lenço palestiniano, acusou Israel de cometer “genocídio”, enquanto o cineasta palestiniano Basel Adra disse que a população de Gaza estava a ser “massacrada”.

Posteriormente, uma porta-voz do governo alemão, um forte aliado de Israel, e do presidente da câmara de Berlim, condenaram os comentários como "inaceitáveis".

Tuttle admitiu que as críticas levaram alguns cineastas a preocuparem-se se poderiam exercer o seu direito à liberdade de expressão.

Um produtor de cinema independente disse à AFP, sob condição de anonimato, que alguns realizadores decidiram não regressar até verem como Tuttle gere a questão.

O festival de 2025 deverá exibir um novo documentário sobre um ator israelita feito refém pelo Hamas, bem como o monumental épico de 1985 de Claude Lanzmann sobre o Holocausto, "Shoah", que tem mais de nove horas de duração.

“Berlim sempre foi um local de grande debate político”, disse Roxborough.