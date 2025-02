O realizador alemão Tom Tykwer abrirá o Festival de Cinema de Berlim na quinta-feira com um drama sobre uma governanta síria, em plena campanha eleitoral nacional dominada por um acirrado debate sobre migração.

"The Light", exibido fora de competição na 75.ª edição do festival, conta a história de uma família de classe média berlinense cuja vida sofre uma reviravolta quando contrata uma nova empregada doméstica.

O filme marca o regresso ao cinema após um longo hiato de Tykwer, de 59 anos , que tem se concentrado na aclamada série da Netflix “Babylon Berlin”.

A Berlinale, como o festival é conhecido, termina em 23 de fevereiro – o mesmo dia das eleições antecipadas na Alemanha, convocadas após o colapso da coligação governamental do chanceler Olaf Scholz no final do ano passado.

Com o partido de extrema-direita e anti-imigração AfD a subir nas sondagens, a migração tem estado no topo da agenda de campanha na preparação para a votação altamente disputada.

A Berlinale, que está ao lado de Cannes e Veneza entre os principais festivais da Europa, serve como uma plataforma de lançamento fundamental para filmes de todo o mundo.

O argumentista e realizador norte-americano Todd Haynes presidirá ao júri da edição deste ano, com 19 filmes a disputar o prémio principal, o Urso de Ouro do festival.

Eles incluem "Blue Moon", o mais recente filme de Richard Linklater, protagonizado por Ethan Hawke, 11 anos depois de o norte-americano ganhar o Urso de Prata de Berlim de Melhor Realização por "Boyhood".

Beleza e alegria

Tricia Tuttle com o realizador Todd Haynes a 13 de fevereiro

O realizador sul-coreano Bong Joon-ho apresentará fora de competição o seu novo filme "Mickey 17", com Robert Pattinson, enquanto a atriz britânica Tilda Swinton receberá um prémio pela carreira.

Jessica Chastain e Timothée Chalamet também devem passar pela passadeira vermelha.

O filme de abertura, "The Light", com elenco maioritariamente alemão, conta a história de uma família complexa e moderna que vive num apartamento em Berlim.

Quando a enigmática Farrah – recém-chegada da Síria – é colocada na sua casa como a nova governanta, a família Engels questiona o seu modo de vida e sentimentos ocultos vêm à tona.

“Tom Tykwer encontra beleza e alegria no nosso mundo muitas vezes fraturado e desafiante, e captura magicamente a essência da nossa vida moderna no ecrã”, disse a diretora da Berlinale, Tricia Tuttle, sobre o filme.

A chegada em massa de refugiados sírios e outros migrantes à Alemanha em 2015-2016 ajudou a alimentar o apoio à AfD, que deverá emergir como um dos maiores partidos nas eleições alemãs.

No ano passado, os organizadores da Berlinale tornaram-se notícia ao proibirem cinco políticos previamente convidados da AfD e dizer-lhes que “não eram bem-vindos”.

Os filmes que falem

Tuttle, que assumiu a direção da Berlinale em abril do ano passado, disse que apesar dos temas políticos do filme de abertura, ela queria manter o festival o mais “isolado” possível das notícias.

“O festival não quer que isso ofusque os filmes e os cineastas”, disse Tuttle em entrevista à agência France-Presse (AFP).

"Realmente quero que as pessoas falem sobre cinema. A agenda de notícias dominou todos os eventos culturais em todo o mundo, especialmente a música... Os cineastas olham para o quão conturbado é o mundo e refletem sobre isso para nós", disse.

“Adoraria que os filmes falassem porque acho que podem comunicar com uma complexidade que muitas vezes perdemos nas palavras.”

Outros filmes em competição na Berlinale incluem "Dreams", do realizador mexicano Michael Franco, sobre um bailarino mexicano, e "What Does that Nature Say to You", do artista sul-coreano Hong Sang-soo.

O realizador romeno Radu Jude, que ganhou o Urso de Ouro em 2021 com “Má Sorte no Sexo ou Porno Acidental”, está a concorrer com “Kontinental '25”, uma comédia de humor negro sobre a ascensão do nacionalismo.

E a francesa Lucile Hadzihalilovic apresentará “The Ice Tower”, um drama de fantasia protagonizado por Marion Cotillard.