O IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema anunciou a programação de duas secções incontornáveis, Director's Cut e Boca do Inferno.

Dedicada a filmes sobre o cinema ou que agora retrabalham o património cinematográfico, a secção Director's Cut do IndieLisboa apresenta como grande destaque "Hopper/Welles", de Orson Welles, exibido publicamente pela primeira vez na mais recente edição do último Festival de Veneza depois de 40 anos guardado.

Em comunicado, o Indie destaca que esta conversa sobre cinema, a arte e a vida filmada a preto e branco em 1970 com a duração de 130 minutos capta os "realizadores em momentos cruciais das suas carreiras: Orson Welles não trabalhava em Hollywood há mais de uma década e tinha começado a confirmar-se como um artista ferozmente independente e idiossincrático; já Dennis Hopper acabava de alcançar sucesso inesperado com o 'hit' de contracultura 'Easy Rider", financiado por um estúdio."

"The Last Stage", de Wanda Jakubowska, filmado logo após a Segunda Guerra Mundial e uma das primeiras representações da vida em campos de concentração, será apresentado num restauro digital. No outro extremo está "There Are Not Thirty-six Ways of Showing a Man Getting on a Horse", de Nicolás Zukerfeld, um filme divertido que parte de uma investigação à citação atribuída a Raoul Walsh, e consecutiva tentativa de a ilustrar com uma compilação de personagens a cavalgar em filmes do lendário cineasta.

A secção Director's Cut será também a oportunidade de assistir à digitalização e restauro digital dos 26 minutos que existem dos 102 que tinha quando estreou a 30 de agosto de 1946 "Três Dias Sem Deus", a primeira longa-metragem de ficção realizada por uma mulher em Portugal, Bárbara Virgínia (que tinha à data 22 anos e foi ainda co-responsável pelo argumento e interpretou o papel principal), que será antecedida de "Lost and Found", de Clara Cúllen, um documentário sobre a avó da realizadora, a primeira mulher argentina cineasta, contemporânea de Bárbara Virgínia.

Outros dois filmes portugueses da secção são "A Távola de Rocha", de Samuel Barbosa, uma exploração do processo criativo de Paulo Rocha, e "Diálogo de Sombras", de Júlio Alves, em estreia mundial, sobre o universo de Pedro Costa a partir da sua exposição em Serralves. Na secção está ainda a oportunidade de rever ou descobrir "O Sangue", de 1989, precisamente a primeira longa-Metragem de Pedro Costa.

Spree

Já entre as longas e curtas-metragens da secção Boca do Inferno, onde são programados títulos desconcertantes que rasgam fronteiras de registo e temas, sem tabus, está um clássico do terror italiano que celebra 50 anos, "Ecologia del delitto", de Mario Bava.

Outros destaques são "She Dies Tomorrow", de Amy Seimetz, junta o horror psicológico ao humor absurdo, com a história de uma rapariga que acaba de comprar uma casa, mas está plenamente convencida que vai morrer no dia seguinte, e "Spree", de Eugene Kotlyarenko, apresentado como "um híbrido entre a comédia e o horror, com uma mensagem de cautela em relação às redes sociais", onde Joe Kerry passa do rapaz simpático da popular série "Stranger Things" a um condutor obcecado com a ideia de que se uma pessoa não se está a documentar não existe.

O IndieLisboa decorrerá de 21 de Agosto a 6 de Setembro, de regresso às salas habituais do Cinema São Jorge, Culturgest, Cinemateca Portuguesa e Cinema Ideal, e com o colombiano Camilo Restrepo em foco e a exibição de uma retrospetiva dedicada à realizadora francesa Sarah Maldoror.