O filme "Drive My Car", do japonês Ryusuke Hamaguchi, foi distinguido hoje, pela crítica internacional e pelo júri ecuménico como o Melhor Filme na competição oficial do 74.º Festival de Cannes, que começou no passado dia 6.

A International Federation of Film Press (Fipresci) escolheu o filme do realizador nipónico por ser uma "extremamente subtil [e] uma fantástica obra de arte sobre o poder eterno da arte", assinada "por um dos realizadores mais promissores da atualidade", noticiou a agência espanhola Efe. "Antes de ser realizador eu era fã de cinema. Estou ciente do valor deste prémio. É uma honra", disse Ryusuke Hamaguchi, cuja longa-metragem está entre os favoritos para a Palma de Ouro, que será ainda hoje revelada na cerimónia de encerramento do certame. Este filme, uma adaptação de uma história homónima de Haruki Murakami, também recebeu a distinção do júri ecuménico, que premeia desde 1974, um dos filmes em competição que melhor exalta os valores humanos e solidários. Também na secção oficial "Un Certain Regard", a Fipresci premiou "Un monde", da belga Laura Wandel, que tem como tema o 'bullying'. "O filme explora a linha ténue entre amor e violência entre crianças no pátio da escola, com um estilo realista e intransigente", disse o júri sobre o filme, e para quem esta estreia é perturbadora, mas cheia de compaixão, segundo a Efe. A distinção como primeiro filme nas secções paralelas Quinzena dos Realizadores ou Semana da Crítica foi dirigida ao egípcio Omar El Zohairy pela "mistura única de comédia e tragédia" de "Feathers", filme que ganhou o maior prémio da Semana. A Menção Especial do júri ecuménico foi ao "Compartimento n.º 6", do finlandês Juho Kuosmanen, "pelo seu olhar terno sobre duas pessoas feridas que nem sequer se escolheram como vizinhas", e que conseguem ultrapassar a respetiva solidão. O prémio para o Melhor Documentário, L'Œil d'Or, apresentado em qualquer secção de Cannes, foi para "A night of knowing nothing", do indiano Payal Kapadia, filme que mistura ficção e realidade, apresentado na Quinzena dos Realizadores.