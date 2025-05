"Imago", o primeiro filme checheno apresentado em Cannes, ganhou esta sexta-feira o L'Œil d'or [Olho de Ouro] de Melhor Documentário, cujo júri também concedeu um prémio especial a "The Six Billion Dollar Man", dedicado a Julian Assange, o fundador da Wikileaks.

O L'Œil d'or é concedido ao melhor documentário apresentado numa das secções do Festival de Cannes: Seleção Oficial, Quinzena dos Realizadores, Semana da Crítica e Cannes Classics.

Em "The Six Billion Dollar Man", o realizador norte-americano Eugene Jarecki mostra uma imagem mais pessoal do ex-pirata informático e ativista de 53 anos.

Julian Assange esteve presente na Croisette a acompanhar o trabalho, depois de ter sido libertado de uma prisão britânica de alta segurança em junho do ano passado após um acordo com o governo americano que queria processá-lo por ter publicado informação diplomática e militar confidencial.

Entre os convidados que o acompanharam nessa estreia mundial estava o ex-presidente do Equador Rafael Correa, cujo governo concedeu asilo a Assange durante sete anos na embaixada em Londres.

Já premiado com o prémio do júri da Semana da Crítica na quarta-feira, "Imago", primeira longa-metragem de Déni Oumar Pitsaev, é um documentário autobiográfico que acompanha o cineasta depois de herdar um pequeno pedaço de terra no vale de Pankisi, na Geórgia, do outro lado da fronteira com a Tchetchénia, no sul da Rússia.

"Um sonho que gera debate na sua família, reavivando o fogo dos conflitos latentes e os traumas passados desta comunidade desgarrada", descrevia a Semana da Crítica ao apresentar a sua seleção.

Nascido em 1986, Déni Oumar Pitsaev cresceu entre Grozni, São Petersburgo e Almaty (Cazaquistão). Após frequentar a universidade em Paris, virou-se para o cinema. Atualmente, vive entre a capital francesa e Bruxelas.