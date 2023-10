Trata-se de uma iniciativa da Associação Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e Naturais (APTERN), uma associação sem fins lucrativos, que visa “promover o turismo rural e natural pela dinamização de uma estratégia integrada para o setor”.

A presidente da APTERN, Sara Correia, afirma à agência Lusa que este é “um projeto de literacia da natureza” para combater “o enorme afastamento dos miúdos, que são os turistas do futuro”.

Segundo a bióloga, “pretende-se que os estudantes sejam cada vez mais conscientes” e percebam a “importância da natureza como parte da sua identidade”.

A APTERN pretende, com este projeto - que venceu uma candidatura ao Fundo Ambiental - “ensinar os miúdos do 7.º ao 12.º ano sobre temas muito específicos que são relativamente pouco trabalhados nas escolas”.

Os alunos participam num concurso com um pequeno vídeo de três minutos mostrando o que a natureza da sua proximidade tem para oferecer.

“Os vencedores ganham a oportunidade de protagonizarem uma viagem para filmar um documentário numa das ilhas dos Açores”, explica Sara Correia. A primeira viagem teve lugar no Pico, em 2022, e agora é a vez de Santa Maria, tendo o fotógrafo e cineasta Pepe Brix, natural da ilha, sido o realizador.

O filme tem como título "Santa Maria, a natureza dos princípios" e tem como protagonistas os estudantes Laura Nunes, Filipa Ferreira, Maria Rodrigues, Ehtan Raikundalia e Rodrigo Pereira, que fazem uma incursão pela natureza, pela cultura, pela gastronomia e pela realidade social da ilha.

Sara Correia justifica a integração das ilhas dos Açores no projeto referindo que era necessário levar os alunos “para um destino considerado verdadeiramente sustentável”.

A iniciativa conta, como parceiros, com a Direção-Geral da Educação e a Sociedade Portuguesa de Ecologia.

Em dezembro de 2019, os Açores foram oficialmente reconhecidos como o primeiro arquipélago do mundo certificado ao abrigo do programa EarthCheck Destino Sustentável.

Com o apoio da Direção Regional do Turismo, o filme sobre Santa Maria vai estar em exibição, com base num ‘roadshow’, em escolas de todos os distritos do país “para dar a conhecer o projeto e o destino Açores”.

O filme já foi exibido em ante-estreia na ilha. Na quarta-feira, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, vai integrar o evento Taste Azores, onde vão estar presentes os jovens estudantes.

A próxima ilha a integrar o projeto é São Miguel, em 2024, sendo o filme rodado pelos estudantes vencedores do concurso de 25 de abril a 1 de maio.