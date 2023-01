Foi cancelado o muito aguardado filme autorizado sobre a vida e carreira de Madonna.

Anunciado oficialmente em setembro de 2020, o projeto já não vai avançar no estúdio Universal Pictures, avançou em exclusivo a Variety e a seguir outros meios da comunicação social especializada.

A própria Madonna seria a realizadora, depois de ter escrito o argumento, primeiro com Diablo Cody, que venceu um Óscar pelo filme "Juno", e depois com Erin Cressida Wilson, que ganhou um Independent Spirit Award. com "The Girl on the Train".

Julia Garner

Julia Garner tinha sido escolhida para ser a protagonista: a atriz de "Ozark" e "Inventing Anna", de 28 anos, ganhou o papel a mais de uma dúzia de candidatas após um processo de audições descrito como "extenuante" por causa das exigências a nível de canto e dança. O grupo terá incluindo as atrizes Florence Pugh, Alexa Demie ("Euphoria") e Odessa Young, bem como as cantoras Bebe Rexha e Sky Ferreira.

Nem Madonna nem o estúdio quiseram reagir à notícia, mas a Variety refere que a especulação sobre o destino do projeto começou assim que a artista anunciou na semana passada que iria começar uma digressão mundial. Fontes disseram à publicação especializada que esta é agora a sua única prioridade, mas que está "empenhada" em fazer um dia um filme sobre a sua vida.

Em julho de 2022, Madonna admitia que estava "bloqueada" no argumento, que tinha uma dimensão incompatível com um filme de duração razoável.

"Tenho um argumento muito longo que é muito difícil para mim encurtar. Ando a mexer nele, mas é como cortar os meus membros", explicou à revista Variety sobre o ponto de situação.

A própria Madonna explicou em termos muito claros a importância do projeto e a elevada fasquia em que se coloca: "Tive uma vida extraordinária, devo fazer um filme extraordinário. Também foi um ataque preventivo porque muitas pessoas estavam a tentar fazer filmes sobre mim. Principalmente homens misóginos. Portanto, coloquei o meu pé na porta e disse 'Ninguém vai contar a minha história, só eu'".

Aquando do anúncio oficial do projeto em 2020, Madonna partilhou que "quero transmitir a incrível jornada em que a vida me levou como artista, como cantora, como dançarina, como um ser humano a tentar encontrar o seu lugar neste mundo. O foco deste filme será sempre a música. A música faz-me continuar e a arte mantém-me viva. Existem tantas histórias inspiradoras por contar e quem melhor para contá-las do que eu mesma".

"É fundamental partilhar a montanha-russa da minha vida com a minha visão e a minha voz", destacava.