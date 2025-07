Julia Roberts, Jude Law, George Clooney e Emma Stone estão entre as grandes estrelas de primeira linha que participarão no 82.º Festival de Cinema de Veneza, segundo a lista oficial divulgada esta terça-feira (22).

No que de Julia Roberts, esta será a sua estreia no evento cinematográfico cada vez mais influente a partir do final de agosto para a estreia do seu filme mais recente, "After the Hunt", produzido pela Amazon.

Dirigido pelo italiano Luca Guadagnino, frequentador assíduo de Veneza, o filme conta a história de um caso de agressão sexual numa prestigiada universidade americana e será exibido fora da competição principal, de acordo com o diretor artístico do festival, Alberto Barbera.

"É a primeira vez que Julia Roberts desfilará na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Veneza, portanto estamos muito felizes em tê-la", disse Barbera aos jornalistas esta terça-feira durante a apresentação em conferência de imprensa da programação de 27 de agosto a 6 de setembro.

Também fora de competição, o realizador norte-americano Gus Van Sant regressará com "Dead Man's Wire", protagonizado por Al Pacino, enquanto Cédric Gimenez ("Bac Nord") apresentará "Chien 51", uma distopia de ficção científica liderada por Gilles Lelouche, Romain Duris e Adèle Exarchopoulos.

Um total de 21 longas-metragens concorrerão pelo prestigiado Leão de Ouro e várias estão recheadas de estrelas, como "The Wizard of the Kremlin" ["O Mágico do Kremlin" em tradução livre], de Olivier Assayas.

O filme é uma adaptação do realizador francês Assayas do 'best-seller' de Giuliano da Empoli sobre a ascensão de Vladimir Putin, apresentando o ator britânico Jude Law como o homem forte do Kremlin.

O festival de cinema mais antigo da Europa, que se tornou um trampolim para o Óscar, será aberto com a estreia mundial de "La Grazia", do cineasta italiano Paolo Sorrentino ("A Grande Beleza, 2013"), protagonizado pelo seu ator favorito, Toni Servillo, e cujo argumento foi mantido em segredo.

Outros filmes de destaque selecionados pelo festival incluem o mais recente da vencedora do Óscar Kathryn Bigelow, intitulado "A House of Dynamite" ["Uma Casa da Dinamite"], e "Father Mother Sister Brother" ["Pai, Mãe, Irmã, Irmão"], de Jim Jarmusch, protagonizado por Adam Driver e Cate Blanchett.

O filme de Benny Safdie sobre um campeão de MMA dos anos 1990, "The Smashing Machine", tem Dwayne "The Rock" Johnson no papel principal, ao lado de Emily Blunt, que oferece uma "atuação memorável" como a sua esposa, de acordo com Barbera.

Uma nova interpretação bastante discutida de "Frankenstein", de Guillermo del Toro, também foi selecionada, com Barbera a afirmar que a produtora Netflix "não economizou nos recursos disponibilizados à imaginação de del Toro". Promete uma receção excepcional na passadeira vermelha com as participações de Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz e Mia Goth.

O cineasta norte-americano Noah Baumbach regressa com "Jay Kelly", uma comédia coescrita com a sua esposa Greta Gerwig ("Barbie"), com um elenco de primeira linha que inclui George Clooney interpretando um ator com crise de identidade.

Três filmes franceses estão na disputa: "O Estrangeiro", de François Ozon, uma adaptação a preto e branco do romance de Albert Camus, com Benjamin Voisin. Também na disputa está "A Pied d'oeuvre", de Valérie Donzelli, com Bastien Bouillon e Virginie Ledoyen, sobre um fotógrafo de sucesso que abandona tudo para se tornar escritor.

Além de cinco filmes italianos e alguns dos melhores de Hollywood, os organizadores do festival também selecionaram uma longa-metragem sobre a guerra em Gaza, que promete ser o filme mais abertamente político da competição principal.

"The Voice of Hind Rajab" ["A Voz de Hind Rajab"], do realizador tunisino Kaouther Ben Hania, reconstrói a morte da menina palestiniana de seis anos, Hind Rajab, morta no ano passado pelas forças israelitas.

Ela e a sua família fugiam de uma ofensiva israelita na cidade de Gaza em janeiro de 2024 quando o seu veículo foi atacado.

Num caso que gerou indignação internacional, ela pode ser ouvida implorando por ajuda num telefonema desesperado para o Crescente Vermelho, após ser a única sobrevivente no carro gravemente atingido.

Ela e dois funcionários do Crescente Vermelho que foram procurá-la foram posteriormente encontrados mortos.

Barbera diz que este foi um dos filmes que "terá maior impacto no público", acrescentando que esperava que não houvesse "polémica".

"Fico comovido quando penso no filme", disse, acrescentando que Ben Hania reproduziu os telefonemas autênticos e utilizou entrevistas com a mãe e o tio da menina.

O júri da principal secção competitiva será presidido pelo cineasta norte-americano Alexander Payne e inclui a atriz brasileira Fernanda Torres, a atriz chinesa Zhao Tao, o cineasta francês Stéphane Brizé, a cineasta italiana Maura Delpero, o cineasta romeno Cristian Mungiu e o cineasta iraniano Mohammad Rasoulof.

A 82.ª edição do Festival de Cinema de Veneza homenageará a atriz Kim Novak com o Leão de Ouro de Carreira.

“Aniki Bóbó”, primeiro filme de Manoel de Oliveira, vai ser exibido num programa dedicado a “obras-primas restauradas” com curadoria do próprio diretor artístico do festival, Alberto Barbera.

Lista completa de filmes na corrida ao Leão de Ouro

"La Grazia", de Paolo Sorrentino, com Toni Servillo, Anna Ferzetti (Itália)

"The Wizard of the Kremlin", de Olivier Assayas, com Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Jeffrey Wright (França)

"Jay Kelly", de Noah Baumbach, com George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson (EUA, Grã-Bretanha, Itália)

"The Voice of Hind Rajab", de Kauther Ben Hania, com Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees, Saja Kilani (Túnisia, França)

"A House of Dynamite", de Kathryn Bigelow, com Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso (EUA)

"Ri gua zhong tian" ("The Sun Rises on Us All"), de Cai Shangjun com Xin Zhilei, Zhang Songwen, Feng Shaofeng (China)

"Frankenstein", de Guillermo del Toro, com Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Charles Dance (EUA)

"Elisa", de Leonardo Di Costanzo, com Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon, Valeria Golino (Itália)

"À pied d'œuvre" (título provisório), de Valérie Donzelli, com Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen (França)

"Silent Friend", de Ildikó Enyedi, com Tony Leung Chiu wai, Luna Wedler, Enzo Brumm, Léa Seydoux (Alemanha, França, Hungria)

"The Testament of Ann Lee", de Mona Fastvold, com Amanda Seyfried, Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Stacy Martin (Grã-Bretanha)

"Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch, com Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett (EUA, Irlanda, França)

"Bugonia", de Yorgos Lanthimos, com Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, Alicia Silverstone (Grã-Bretanha)

"Duse", de Pietro Marcello, com Valeria Bruni Tedeschi, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi (Itália)

"Un Film Fatto per Bene", de Franco Maresco (Itália)

"Árva" ("Orphan"), de László Nemes, com Bojtorján Barábas, Andrea Waskovics, Grégory Gadebois (Hungria, Grã-Bretanha, Alemanha, França)

"L'Étranger", de François Ozon, com Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant, Swann Arlaud (França)

"No Other Choice", de Park Chan-wook, com Lee Byung hun, Son Yejin, Park Hee soon, Lee Sung min (Coreia do Sul)

"Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi (Itália)

"The Smashing Machine", de Benny Safdie, com Dwayne Johnson, Emily Blunt (Canadá, EUA, Japão)

"Nühai" ("Girl"), de Shu Qi, com Roy Chiu, Bai Xiao Ying (Taiwan)

Fora da competição (alguns destaques)

"After the Hunt", de Luca Guadagnino (Itália, EUA)

"Chien 51", de Cédric Jimenez (França)

"Dead Man's Wire", de Gus Van Sant (EUA)

"In the Hand of Dante", de Julian Schnabel (Grã-Bretanha, Itália, Chile, EUA)

"Cover-Up", de Laura Poitras e Mark Obenhaus

"Director's Diary", de Alexander Sokurov (Rússia)

"Ghost Elephants", de Werner Herzog (EUA)

"Marc by Sofia", de Sofia Coppola (EUA)

"My Father and Qaddafi", de Jihan K

"Nuestra Tierra", de Lucrecia Martel (Argentina, México, EUA, Holanda)