Assim que terminar "The Equalizer 3", previsto para os cinemas em setembro, o realizador Antoine Fuqua vai avançar com um filme sobre a vida de Michael Jackson.

Anunciado oficialmente na quarta-feira, no seu currículo deste realizador da confiança de Denzel Washington estão os dois anteriores "The Equalizer", "Dia de Treino" (2001), "Assalto à Casa Branca" (2013), "Southpaw - Coração de Aço" (2015), uma nova versão de "Os Sete Magníficos" (2016) e o recente "Emancipação", com Will Smith.

O projeto foi conhecido em novembro de 2019 e desde então ao argumentista John Logan (que escreveu "Gladiador", "O Aviador" e "007: Skyfall") e o produtor Graham King tentam montar as peças de um projeto que ambiciona contar a história da ascensão e o estrelato como "rei do pop", mas também a controversa vida familiar, as cirurgias plásticas e as acusações de pedofilia que o acompanharam nos últimos anos até à morte em 2009, aos 50 anos, de paragem cardíaca provocada por um cocktail de sedativos.

"Os primeiros filmes da minha carreira foram videoclips, e ainda sinto que combinar filme e música é uma parte profunda de quem sou. Para mim, não há artista com o poder, o carisma e o puro génio musical de Michael Jackson. Fui influenciado a fazer videoclips assistindo ao seu trabalho - o primeiro artista negro a tocar em alta rotação na MTV. A sua música e essas imagens fazem parte da minha visão de mundo, e a oportunidade de contar a sua história no ecrã ao lado de sua música foi irresistível", disse Fuqua no comunicado oficial.

Antoine Fuqua com Denzel Washington em outubro de 2022

O produtor Graham King acrescentou: "Os filmes do Antoine proporcionam perspetivas pessoais de personagens grandiosas que cativam continuamente o público global. Estou confiante que Antoine fará um filme excecional e convincente que celebrará e dará novos detalhes profundos sobre a vida do Rei do Pop".

Não há detalhes sobre a procura do ator para interpretar Michael Jackson, mas a intenção é as câmaras começarem a trabalhar ainda na parte final de 2023.

Note-se que Graham King é o produtor de "Bohemian Rhapsody", sobre a vida de Freddie Mercury e dos Queen, cujo sucesso nos cinemas em 2018 lançou um corrida às vidas das estrelas da música.

Além de "Rocketman", sobre Elton John (interpretado por Taron Egerton), chegaram filmes sobre Billie Holliday, David Bowie, Aretha Franklin, Elvis Presley, Al Yankovic e Whitney Houston, além de "Aline", inspirado na vida de Céline Dion.

Em diferentes fases de preparação projetos estão filmes sobre Madonna, Cher, Amy Winehouse, Boy George, Marianne Faithfull, Bob Marley, Boy George, Ozzy Osbourne, Jeff Buckley, os Bee Gees e o maestro Leonard Bernstein.