Os filmes “Natureza Humana”, de Mónica Lima, e “Nação Valente”, de Carlos Conceição, vão ser exibidos em março e abril em Nova Iorque, no festival norte-americano Novos Realizadores/Novos Filmes, revelou a organização.

O festival vai decorrer no Lincoln Center e no Museu de Arte Moderna (MoMA) entre 29 de março e 9 de abril, celebrando “realizadores que falam do presente e antecipam o futuro do cinema”.

Entre os 38 filmes selecionados para a edição deste ano – a 52.ª – está a longa-metragem “Nação Valente”, de Carlos Conceição, e a curta-metragem “Natureza Humana”, de Mónica Lima, ambos em estreia nos Estado Unidos.

De acordo com a Terratreme Filmes, a presença de “Nação Valente” no festival antecede a estreia nas salas nos Estados Unidos, marcada para 13 de abril.

“Nação Valente” é a segunda longa-metragem de Carlos Conceição, com a qual venceu dois prémios em 2022 no Festival de Cinema de Locarno, na Suíça.

O filme reflete sobre o fim do colonialismo português e os traumas do pós-guerra, conjugando dois momentos temporais e duas realidades: a de grupos independentistas, que reclamam os seus territórios, e a de militares portugueses, ancorados ainda nos ideais nacionalistas de defesa da Pátria.

"Nação Valente" é uma coprodução entre Portugal, Angola e França, e conta com atores como João Arrais, Anabela Moreira, Gustavo Sumpta e Leonor Silveira.

“Natureza Humana” é uma curta-metragem assinada por Mónica Lima, que teve estreia mundial em janeiro deste ano no festival de Roterdão, nos Países Baixos. Saiu de lá com um prémio da competição de curtas.

O filme conta com produção de Uma Pedra no Sapato e decorre no ambiente familiar de um apartamento de um casal, “numa cidade em confinamento” entre o início da primavera e o fim do verão. Nos principais papéis estão Crista Alfaiate e João Vicente.

No festival norte-americano, destaque ainda para a presença de outros filmes do universo da lusofonia.

São eles “Escasso”, produção brasileira de Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles, e “Maputo Nakuzandza”, coprodução entre Brasil e Moçambique realizada por Ariadine Zampaulo.

Ao longo de meio centena de edições, o festival nova-iorquino relembra que deu visibilidade a realizadores como Kelly Reichardt, Pedro Almodóvar, Spike Lee, Lynne Ramsay, Michael Haneke, Wong Kar Wai e Guillermo del Toro.