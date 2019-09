Os filmes "Vitalina Varela", de Pedro Costa, e "Pedro e Inês", de António Ferreira, integram o festival de cinema de Hamburgo, na Alemanha, que começa na quinta-feira.

De acordo com a programação, "Vitalina Varela" será exibido na secção "Vitrina", dedicada ao cinema ibérico e latino-americano, enquanto "Pedro e Inês" integra a secção "Eurovisuell", composta pelos filmes recentes mais vistos na Europa.

"Vitalina Varela", ainda sem data de estreia em Portugal, foi distinguido em agosto passado com o Leopardo de Ouro no Festival de Cinema de Locarno (Suíça). Nesse festival, a protagonista, uma mulher cabo-verdiana que dá nome ao filme, recebeu os prémios de melhor interpretação feminina e o Prémio Boccalino d'Oro para melhor atriz.

"Pedro e Inês", que esteve em sala em 2018, é uma reinterpretação de António Ferreira da história verídica de D. Pedro e D. Inês de Castro, com o par a ser protagonizado por Diogo Amaral e Joana de Verona.

Na secção "Vitrina", destaque ainda para a presença de "Resgate", filme do moçambicano Mickey Fonseca.

A 27.ª edição do FilmFest de Hamburgo contará com um total de 144 filmes de 56 países e termina no dia 05 de outubro.