(Notícia atualizada às 17h30 com o segundo vídeo)

Após vários anos de insistência, Ryan Reynolds conseguiu o que queria.

Num vídeo nas redes sociais, o ator anunciou que Hugh Jackman voltará a ser Wolverine em "Deadpool 3".

Realizado por Shawn Levy, que trabalhou com Ryan Reynolds em "Free Guy" e "O Projeto Adam", este será o primeiro filme dos dois atores integrado no Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original): o estúdio agendou a estreia para 6 de setembro de 2024.

Filmado numa sala de estar, o habitual registo sardónico de Ryan Reynolds destaca-se no vídeo, com mais 28,5 milhões de visualizações nas primeiras 12 horas só no Twitter: "Olá a todos. Estamos muito tristes por termos perdido o D23 [o evento da Disney], mas estamos a trabalhar muito no próximo filme 'Deadpool', já há um bom tempo agora. Tive realmente que procurar este dentro da minha alma. A sua primeira aparição no MCU obviamente precisa ser especial. Precisamos manter-nos fiéis à personagem, encontrar uma nova profundidade, motivação, significado. Cada 'Deadpool' precisa destacar-se e distinguir-se. Tem sido um desafio incrível que me forçou a chegar lá ao fundo. E eu... não tenho nada. Pois, sim, completamente vazio aqui [na cabeça]. E assustador. Mas tivemos uma ideia".

"Hei, Hugh, queres ser o Wolverine mais uma vez?”, pergunta Reynolds... enquanto Hugh Jackman passa ao fundo da sala.

"Sim, pode ser Ryan", é a resposta com a maior das naturalidades antes de subir as escadas da casa e o vídeo terminar ao som da versão de Whitney Houston da canção "I Will Always Love You", legendada como "I will always love Hugh".

Hugh Jackman foi Wolverine nove vezes ao longo de 17 anos e anunciou a sua despedida com o aclamado filme "Logan" em 2017. No entanto, nos anos seguintes, sempre que tinha um novo filme para lançar, surgia a pergunta inevitável se voltaria a ser o mutante.

Mesmo após ser anunciada fusão entre a Disney, proprietária da Marvel, e a Fox, que tinha os direitos da saga "X-Men", que tornava finalmente integrar Wolverine e Deadpool no MCU e junto dos Vingadores, Hugh Jackman sempre se mostrou firme: "Penso que, infelizmente, já perdi esse barco, mas para outra pessoa qualquer gostaria de ver lá o Wolverine".

Durante vários anos e principalmente após o sucesso do primeiro "Deadpool" em 2016, Ryan Reynolds era um dos que mais fazia pressão para o amigo Hugh Jackman voltar atrás na decisão e regressar como Wolverine ao lado da sua personagem, embora reconhecesse que, entre os dois, o entusiasmo só viesse de um lado.

Nessa insistência pesa a circunstância das duas personagens se terem cruzado em "X-Men Origens: Wolverine", em 2009, que não deixou boas recordações a qualquer dos atores.

Já esta quarta-feira à tarde, prevendo o impacto do anúncio, os atores divulgaram um segundo vídeo para "esclarecer" as muitas perguntas que os fãs devem estar a colocar.

Recordando que Wolverine morreu em "Logan", Ryan Reynolds esclareceu que a história desse filme tem lugar em 2029: "Uma coisa completamente separada. Logan morreu em 'Logan'. Não se toca nisso".

Quando começa a seguir a falar sobre "o que se passa neste filme", surge a canção "Wake Me Up Before You Go-Go" dos Wham!, enquanto os dois atores continuam em diálogo e a gesticular, sugerindo que vem aí uma relação de algum atrito entre Deadpool e Wolverine.

O som de origem regressa apenas para agradecer a Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, e reforçar o "amor" pelo respetivo Universo Cinematográfico, antes de aparecerem fotografias dos dois atores ao longo dos anos até à mais recente, que os junta com o realizador Shawn Levy.