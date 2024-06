Hugh Jackman 'salvou' a primeira aparição de Deadpool no Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original).

Segundo Ryan Reynolds e o realizador Shawn Levy, "Deadpool 3" estava bloqueado e tinham encontro marcado com Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, para comunicar que era melhor parar quando o ator sinónimo de Wolverine fez um telefonema.

Depois de trabalharem juntos em "Free Guy" (2021) e "O Projeto Adam" (2022), Reynolds anunciou Levy como o realizador em março de 2022 e a dupla passou os meses seguintes em reuniões semanais com Feige e a trabalhar com os argumentistas dos filmes anteriores para tentar encontrar uma história que parecesse original e não uma reciclagem.

A um mês da estreia de "Deadpool & Wolverine" (25 de julho em Portugal), Levy recorda o que se passou.

“O Ryan e eu estávamos prestes a dizer ao Kevin: ‘Sabes que mais? Talvez agora não seja o momento certo porque não estamos a conseguir encontrar uma história'. E foi nesse momento que o telefone do Ryan tocou e era o Hugh a ligar do seu carro”, disse ao The Hollywood Reporter durante uma entrevista a três.

O dia foi 15 de agosto de 2022, quando Jackman estava numa semana de férias durante os dois anos de apresentação do espetáculo "The Music Man" na Broadway.

O ator conta que estava sentado na praia a pensar no que ia fazer a seguir. E recorda-se de ter pensado 'imediatamente': “Deadpool - Wolverine. Quero fazer esse filme”.

Jackman foi Wolverine nove vezes ao longo de 17 anos e anunciou a sua despedida com o aclamado filme "Logan" em 2017. E apesar de estar "um pouco preocupado" sobre como continuar a história, nem pensou no seu agente: ligou 'imediatamente' a Reynolds, um amigo que passara anos a tentar convencê-lo a juntar as duas personagens depois de se terem cruzado em "X-Men Origens: Wolverine" (2009), que lhes deixou boas recordações. Levy era outro amigo com quem fizera o filme "Puro Aço" (2011).

Reynolds conta que nem queria acreditar no 'timing': ele e Levy estavam prestes a ter uma reunião com Feige sem saber o que iam fazer.

“No Zoom com o Kevin, fomos diretos ao assunto. Dissemos: ‘Olha, acabámos de receber esta chamada. Acho que seríamos uns idiotas se ignorássemos esta prenda. É uma oportunidade num milhão. Sinto realmente que é isto que estávamos à procura", recorda.

Baseado neste relato, Reynolds foi bastante sincero no vídeo oficial que se tornou viral onde anunciou o regresso de Jackman a 28 de setembro.

Filmado numa sala de estar no habitual registo sardónico, o ator dizia: "Olá a todos. Estamos muito tristes por termos perdido o D23 [o evento da Disney], mas estamos a trabalhar muito no próximo filme 'Deadpool', já há um bom tempo agora. Tive realmente que procurar este dentro da minha alma. A sua primeira aparição no MCU obviamente precisa ser especial. Precisamos manter-nos fiéis à personagem, encontrar uma nova profundidade, motivação, significado. Cada 'Deadpool' precisa destacar-se e distinguir-se. Tem sido um desafio incrível que me forçou a chegar lá ao fundo. E eu... não tenho nada. Pois, sim, completamente vazio aqui [na cabeça]. E assustador. Mas tivemos uma ideia".

"Hei, Hugh, queres ser o Wolverine mais uma vez?”, perguntava enquanto Hugh Jackman passava ao fundo da sala.

"Sim, pode ser, Ryan", foi a resposta com a maior das naturalidades antes de subir as escadas da casa e o vídeo terminar ao som da versão de Whitney Houston da canção "I Will Always Love You", legendada como "I will always love Hugh".