Há muitos anos que Ryan Reynolds e Hugh Jackman são grandes amigos fora das câmaras, mas só trabalharam juntos em "X-Men Origens: Wolverine" (2009), um filme que ambos reconhecem que foi uma má experiência.

Este ano, os dois finalmente reencontraram-se no grande ecrã e entraram oficialmente no Universo Cinematográfico Marvel com "Deadpool & Wolverine".

O resultado foi estrondoso: o segundo maior sucesso de bilheteira deste ano logo a seguir a "Divertida-Mente 2", o 12.º de todos os tempos, o sétimo da história do MCU e o maior com classificação etária para adultos.

Após bater os recordes, Ryan Reynolds não quer esperar outros 15 anos: o ator revelou que está a trabalhar num projeto que voltará a juntar os dois e ainda o realizador Shawn Levy, juntando o trio responsável pelo sucesso.

Mas o que vem aí não será "Deadpool & Wolverine 2".

“Estou a passar o ano a escrever. Estou a escrever um filme para fazermos eu, o Hugh e o Shawn que não é Marvel", contou no podcast "Variety Awards Circuit".

Reynolds não revelou mais pormenores, mas a revista notou que "o seu entusiasmo sugeria algo de novo e inesperado".

No caso de Shawn Levy, o projeto já será o quarto com o compatriota canadiano Reynolds: os dois já se juntaram em "Free Guy: Herói Improvável" (2021) e "O Projeto Adam" (2022).

Antes de "Deadpool & Wolverine", Levy também já tinha dirigido Hugh Jackman em "Puro Aço" (2011).