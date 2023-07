A estreia do novo filme de Gabriel Abrantes, os 50 anos de “O Exorcista” e a criação de um novo prémio, para argumentos, são algumas das novidades do festival de cinema de terror MOTELX, em setembro, em Lisboa.

A programação anunciada na quarta-feira diz respeito à 17.ª edição do MOTELX, a decorrer de 12 a 18 de setembro, no cinema São Jorge, em Lisboa.

Um dos destaques é a estreia europeia da longa-metragem “A Semente do Mal”, filme de terror de Gabriel Abrantes, que chegou a ter o título de “Os filhos de Amélia”, protagonizado Carloto Cotta, Alba Baptista e Brigette Lundy-Paine.

“A Semente do Mal” conta com produção da Artificial Humors e é a primeira longa-metragem de ficção assinada apenas por Gabriel Abrantes, depois de ter correalizado “Diamantino” (2018) com o norte-americano Daniel Schmidt.

No MOTELX estará o realizador canadiano Brandon Cronenberg, para apresentar o filme “Infinity”Pool", estreado este ano em Sundance, e para uma 'masterclasse'.

“Com uma obra própria muito forte, o filho de David Cronenberg prova que merece destaque em nome próprio, integrando o naipe de novos valores do cinema de terror, do qual fazem parte Ari Aster, Robert Eggers ou Jordan Peele”, sustentou a organização do festival.

Na secção “Quarto Perdido”, o MOTELX conta com uma parceria com o projeto FILMar, de digitalização do cinema português relacionado com o mar, propondo três filmes: “Tarde Demais” (2000), de José Nascimento, “Serpiente de Mar” (1985), de Amando de Ossorio, filmado na costa portuguesa, e “Os Olhos da Alma” (1923), de Roger Lion.

Este ano, o festival vai atribui um novo prémio, dedicado a argumentos de longas-metragens portuguesas ainda não produzidas, numa colaboração com o GUIÕES - Festival do Roteiro e da Língua Portuguesa, que se estenderá ainda a uma programação paralela, com sessões de 'pitching' e debates.

Sobre cinema clássico, o MOTELX passa em revista os 50 anos de “O Exorcista”, de William Friedkin, com exibição em cópia restaurada.

Com a plataforma YouTube, o festival fará uma secção de “microcurtas”, ou seja, filmes que tenham até dois minutos de duração, produzidos em telemóvel, ‘tablet’ ou ‘webcam’.

A programação estará disponível em www.motelx.org.