Há duas coisas garantidas em relação a Garfield: odeia as segundas-feiras e adora lasanha.

Como refere o estúdio, a "segunda-feira acabou de melhorar" com a divulgação do primeiro trailer da animação "Garfield - O Filme", que traz finalmente de volta ao cinema o gato mais famoso do mundo.

"Garfield, o gato mais famoso do mundo, que odeia segundas-feiras e adora lasanha, está prestes a ter uma louca aventura ao ar livre! Depois de um reencontro inesperado com o seu pai há muito desaparecido – o desalinhado gato de rua Vic – Garfield e seu amigo Odie são forçados a deixar a sua vida mimada para se juntarem a Vic num assalto hilariante e de alto risco", resume a sinopse oficial do filme de animação.

Depois de "Super Mario", Chris Pratt é a voz de Garfield que se destaca na versão original, com Vic a cargo do inconfundível Samuel L. Jackson e ainda Brett Goldstein, Bowen Yang, Nicholas Hoult, Hannah Waddingham, Cecily Strong e Ving Rhames no elenco.

Embora o trailer dobrado em português não o revele, os fãs são desafiados no trailer original a submeter vídeos por Instagram ou TikTok dos seus próprios gatos e cães: em aberto está a possibilidade de fazerem parte da campanha de promoção até à estreia nos cinemas a 23 de maio de 2024.

TRAILER DOBRADO.