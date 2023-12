Para os fãs de "Harry Potter", Sirius Black é um dos momentos altos tanto dos livros como dos filmes.

Já Gary Oldman não é fã do seu trabalho no grande ecrã como o padrinho sombrio do jovem feiticeiro que todos pensavam que tinha entregue os seus pais a Voldemort.

O ator britânico ganhou milhões de novos fãs com "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" (2004) e regressou, com menos destaque, para mais dois filmes, "Harry Potter e o Cálice de Fogo" (2005) e "Harry Potter e a Ordem da Fénix" (2007).

"Acho que o meu trabalho neles é medíocre", disse na mais recente edição do 'podcast' "Happy Sad Confused" ao jornalista Josh Horowitz, que não queria acreditar no que estava a ouvir.

"Não, a sério. Talvez se tivesse lido os livros como o Alan [Rickman, o professor Snape], se me tivesse adiantado, se soubesse o que ia acontecer, acho honestamente que o teria interpretado de forma diferente", esclareceu.

Gary Oldman admitiu que costuma ser bastante crítico do seu trabalho: "Vou dizer o que se passa. É como em tudo, se me sentasse e olhasse para mim em alguma coisa e dissesse ‘Meu Deus, sou incrível’, seria um dia muito triste, porque se quer fazer melhor o que vem a seguir".

"E é tão subjetivo, é uma coisa tão pessoal para que se está a olhar. Que outras pessoas não estão a ver. Não se trata de desrespeitar quem nos diz 'Adoro-o naquele filme' e estou a pensar 'Sou péssimo nesse filme, ele está a falar do quê?'. Não é isso. Eles estão a ver outra coisa [mais objetiva]", explicou.

"E também também há aquela coisa de se pensar que se está a comunicar uma coisa numa cena e depois vai-se ver e pensa-se 'Não estava a fazer exatamente isto' ou 'Julgava que estava a fazer uma coisa diferente disto'. Portanto, trata-se de esmiuçar o trabalho". É saudável desde que não nos prejudique. [...] E trabalho antigo é trabalho antigo", resumiu.

O MOMENTO DA ENTREVISTA.

A promover a terceira temporada da aclamada série de espionagem da Apple TV+ "Slow Horses", Gary Oldman disse noutra entrevista que foi "salvo" pelos papéis de Sirius Black e o do comissário Jim Gordon em dois dos três filmes da trilogia "O Cavaleiro das Trevas".

Durante uma participação este m~es no programa de Drew Barrymore, o ator mostrou-se grato pelas propostas que chegaram numa altura em que estava numa grande encruzilhada pessoal, divorciado e com a custódia dos filhos, ao mesmo tempo que a indústria de Hollywood passava por grandes transformações, levando a rodagem de muitos filmes importantes para longe de onde vivia por causa dos incentivos fiscais.