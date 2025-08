O cantor e multi-instrumentista Masego foi o responsável por fechar em festa a edição de 2025 do Ageas CoolJazz, num concerto celebrado na noite de 31 de julho. Com uma mistura de jazz, soul e R&B, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, o músico convidou o público para uma viagem rítmica.

Com o seu estilo inconfundível que cruza jazz, soul, R&B e afrobeat, o norte-americano e mestre no saxofone, conquistou o público com temas mais populares da sua carreira. A noite teve espaço para o romantismo descontraído de "Lady Lady", o charme de "Mystery Lady", a ironia de "Veg Out (Wasting Thyme)" ou "Old Age" e "Queen Tings", que foram celebrados pela multidão.

masego créditos: @sarahawkkk

Entre canções, Masego conversou com o público e arriscou falar português. "E aí? Eu falo um pouco de português. Deixem-me tentar. 'Maseguinho'... eu adoro este país. Muito gostoso. Tem praia e comida boa", disse o artista, arrancando gargalhadas ao público.

No alinhamento seguiu-se "Yamz", cantado em coro por um público completamente rendido ao groove. "Quando escrevi esta música, não tinha dinheiro, não tinha nada. Agora, tenho muita coisa. Tenho a minha banda e tenho-vos a vocês", celebrou Masego.

MASEGO créditos: @sarahawkkk

Sempre feliz e a promover a proximidade com o público, o músico não deixou de fora temas como "Black Anime", "Two Sides (I'm So Gemini)" ou "What You Wanna Try". "Nossa, estou com fome. Está tudo bem? Divertidos? Desculpem o meu português, eu tentar [sic]", brincou entre canções.

O concerto terminou com a inevitável “Tadow”, a colaboração com FKJ que se tornou viral em 2017 e cimentou o estatuto de Masego como uma das figuras mais singulares do novo jazz. Foi o final perfeito para o festival.

Em 2026, o Ageas Cooljazz regressa de 1 a 31 de julho, no Hipódromo Manuel Possolo e no Parque Marechal Carmona, em Cascais.