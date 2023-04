Em 2001, George Clooney e o realizador Steven Soderbergh avançaram com a sua versão do filme "Ocean's Eleven" ("Os Onze do Oceano" em Portugal), de 1960, que juntava Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr..

A nova versão juntava um elenco de estrelas: além de Clooney, destacavam-se Brad Pitt, Julia Roberts e Matt Damon, além dos então menos conhecidos Don Cheadle ou Casey Affleck, a planear um assalto a três dos maiores casinos de Las Vegas controlados pela personagem de Andy Garcia.

Não foi muito difícil vender a ideia de refazer o filme de 1960 a estas grandes estrelas por causa do envolvimento de Soderbergh.

"O Steven tinha acabado de fazer 'Erin Brockovich' e 'Traffic', e foi nomeado [para os Óscares] por realizar ambos os filmes. Portanto, as pessoas queriam realmente trabalhar com ele", explicou Clooney (citado pela Entertainment Weekly) quando se juntou recentemente ao realizador no TCM Classic Film Festival em Los Angeles para falar do filme e da sua parceria no cinema, que começou com a rodagem de "Out of Sight" em 1997.

"Dito isso, algumas pessoas disseram-nos não", interveio o realizador.

"É verdade", concordou o ator.

E continuou: "Algumas pessoas muito famosas mandaram-nos imediatamente à m****. Mark Wahlberg, Johnny Depp. Houve outros. Agora, arrependem-se. Eu arrependo-me de ter feito a p**** do 'Batman' ["Batman & Robin", 1997]".

Ocean's Eleven - Façam as Vossas Apostas (2001), de Steven Soderbergh

O ator também recordou uma célebre história para contar com Julia Roberts: enviou-lhe o argumento com uma nota de 20 dólares e uma mensagem escrita a dizer 'Ouvi dizer que agora recebes 20 por filme', uma referência em relação ao salário de 20 milhões de dólares. A atriz riu com a piada e juntou-se ao projeto.

O resultado foi um grande sucesso de bilheteira que levou a duas sequelas em 2004 e 2007. Sem tanto impacto, uma versão feminina, "Ocean's 8", centrada à volta de Sandra Bullock e Cate Blanchett, chegou em 2018.

Sobre a possibilidade de trazer de volta as personagens de "Ocean's Eleven", passados 15 anos desde o terceiro filme, Soderbergh respondeu que houve muitas conversas e um dos resultados foi precisamente "Ocean's 8".

"Já agora, eles mataram-me", acrescentou Clooney, tendo presente que a personagem de Sandra Bullock era irmã de Danny Ocean e visitava a sua campa.

Mas o realizador não deu uma resposta clara sobre se voltaria a fazer outro filme da saga: a Entertainment Weekly diz que "provocou" o público ao dizer lentamente 'Estou... a pensar... sobre... o amanhã".