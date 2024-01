Após lidar com as consequências do julgamento do caso de violência doméstica com o ex-marido Johnny Depp nos EUA, incluindo uma petição que juntou mais de um milhão e meio de assinaturas a exigir que fosse excluída e rumores sobre a sua participação ter sido muito reduzida, Amber Heard regressou às redes sociais para agradecer o apoio dos fãs à sua personagem em "Aquaman e o Reino Perdido".

Numa publicação na quarta-feira, a atriz escreveu: "Após todo este tempo, 'Aquaman 2' fez o seu splash (desculpem, é demasiado fácil). Obrigado a todos os meus fãs pelo apoio e amor esmagadores no regresso de Mera. Muito obrigado".

A acompanhar a publicação estavam algumas imagem dos bastidores da rodagem, mas ao contrário do que é habitual neste tipo de mensagens evocativas, completamente só: não há fotos oficiais do filme nem rasto do protagonista Jason Momoa ou outros atores, ou do realizador James Wan.

Um primeiro trailer do novo "Aquaman", com dois minutos e 38 segundos, lançado a 14 de setembro, gerou um vendaval de comentários, "memes" e "screen captures" sobre a aparição de um segundo como Mera.

Em outubro, surgiram notícias em outubro sobre a tensão na rodagem baseadas nas notas de Dawn Hughes, psicóloga da atriz, que integraram o mediatizado julgamento de violência doméstica com o ex-marido Johnny Depp, descrevendo um ambiente hostil que teria envolvido um momento em que Jason Momoa surgiu alegadamente embriagado e vestido como Depp.

Segundo as notas, Heard terá dito “O Jason disse que queria que eu fosse despedida” e “O Jason bêbado – atrasado na rodagem. A vestir-se como o Johnny. Tem todos os anéis também”. Também se queixou da falta de apoio do realizador.

Um porta-voz da DC e outros participantes na rodagem defenderam o profissionalismo do ator e alegaram que a sua forma de vestir sempre foi extravagante, sem qualquer referência intencional a Depp.

O realizador James Wan também teve de responder aos rumores sobre ter cortado a participação de Amber Heard, dizendo que a proposta ao estúdio foi sempre que o primeiro "Aquaman" em 2018 seria um filme de ação e aventura sobre a jornada de Mera e Arthur (Momoa), enquanto a sequela acompanharia a camaradagem desconfortável entre os dois irmãos, Arthur e Orm (Patrick Wilson).

"Aquaman e o Reino Perdido" é o último filme do "antigo regime" da DC Studios e deverá ser o adeus de todas as personagens: alem da desilusão nas bilheteiras, os líderes do estúdio James Gunn ("Guardiões da Galáxia") e Peter Safran divulgaram em janeiro de 2023 os seus planos para um "reset" do Universo sem o super-herói subaquático.

TRAILER LEGENDADO "AQUAMAN E O REINO PERDIDO".