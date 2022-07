Russell Crowe "regressou" ao local emblemático do seu papel mais famoso no cinema, Maximus Decimus Meridius em "Gladiador" (2000).

Na verdade, o cenário do filme foi parcialmente construído em Malta, mas agora esteve com os filhos e alguns dos seus amigos no verdadeiro Coliseu de Roma.

"A levar os miúdos a ver o meu antigo escritório", partilhou o ator esta segunda-feira com uma "selfie" da parte de fora do monumento histórico.

Crowe também mostrou a imagem de "um dos meus locais favoritos do universo", a Fonte de Trevi ("Fontana di Trevi")

Durante uma entrevista a um programa de televisão australiano em 2020, o ator expressou remorsos por lhe ter sido atribuído muito do sucesso do épico sobre os jogos de poder, traição e vingança na Antiga Roma, que lhe valeria ainda o Óscar pela interpretação do general que se tornava escravo e depois gladiador que desafiava um império.

Segundo ele, os louros pertencem grandemente ao realizador Ridley Scott.

"Fui a Roma e sentei-me e vi o filme e foi uma experiência de humildade, porque estava a vê-lo e mudou tanto na minha vida", recordou sobre a experiência de rever "Gladiador" durante um concerto em pleno Coliseu de Roma, em junho de 2018.

"Recebi tantas palmadinhas nas costas e ganhei prémios muito importantes e tudo isso e obviamente que me elevou a um nível diferente [em Hollywood] durante um período de tempo bastante significativo. Mas vi aquele filme e é um filme de realizador. Foi um daqueles momentos de 'Porque é que recebi toda a atenção quando o Óscar pertence a Ridley Scott?'", destacou.

Scott foi nomeado para as estatuetas, mas perdeu para Steven Soderbergh e "Traffic - Ninguém Sai Ileso".

Além de Melhor Filme e Ator, "Gladiador" ganhou os prémios de Guarda-Roupa, Som e Efeitos Visuais.