O trailer do muito aguardado "Gladiador II" foi divulgado esta terça-feira e regressa ao Coliseu de Roma.

Será a 21 de novembro que chega aos cinemas portugueses a sequela de "Gladiador" (2000), o clássico épico vencedor de cinco Óscares, incluindo o de Melhor Filme e Ator para Russell Crowe como o general Maximus.

Mantendo uma boa parte da equipa artística atrás das câmaras, incluindo o realizador Ridley Scott, a história avança algumas décadas e o protagonismo cai agora nos ombros do ator irlandês Paul Mescal como Lucius, o neto do antigo imperador de Roma Marco Aurélio, filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho de Cómodo (Joaquin Phoenix).

"Anos depois de testemunhar a morte do venerado herói Maximus às mãos do seu tio, Lucius é forçado a entrar no Coliseu depois de a sua casa ter sido conquistada pelos tirânicos imperadores que agora lideram Roma com mão de ferro. Com um sentimento de revolta e o futuro do Império em jogo, Lucius terá de olhar para o seu passado como forma de encontrar força e devolver a honra e glória de Roma ao seu povo", resume o estúdio.

Além de Mescal e Nielsen,´o elenco principal junta Pedro Pascal (Marcus Acacius, um general romano que treinou sob o comando de Maximus), Denzel Washington (Macrinus, um homem ligado ao poder de Roma dono de gladiadores), Joseph Quinn e Fred Hechinger (Caracala e Geta, os imperadores gémeos de Roma). Do filme anterior regressam ainda Derek Jacobi (senador Gracchus) e Djimon Hounsou (Juba).

VEJA O TRAILER LEGENDADO.