Foi divulgado este domingo o trailer de "Godzilla vs. Kong" com as imagens do tão aguardado confronto dos dois lendários monstros do cinema.

O filme com Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown e Rebecca Hall é o quarto capítulo da saga dos monstros, após "Godzilla" (2014), "Kong: Ilha da Caveira" (2017) e "Godzilla II: Rei dos Monstros" (2019).

A comandar o confronto esteve o realizador Adam Wingard.

O resumo oficial da história também foi partilhado pelo estúdio: as duas lendas chocam e encontram-se para uma batalha espetacular, em que o destino do mundo fica em jogo. Kong e os seus protetores começam assim uma jornada para encontrar o seu verdadeiro lar. Com eles está Jia, uma jovem órfã com quem ele tem um vínculo único e poderoso. Inesperadamente acabam por encontrar no caminho um Godzilla enfurecido, que destrói tudo com o que se cruza no seu caminho. O confronto épico entre os dois titãs - instigado por forças invisíveis - é apenas o começo do mistério que reside nas profundezas da Terra.

"Godzilla vs. Kong" é um dos filmes que faz parte do plano da Warner Bros para 2021 para ser lançado nos EUA ao mesmo tempo nos cinemas e na plataforma de streaming HBO Max por causa do impacto da pandemia.

Para Portugal, os planos passam pela estreia no grande ecrã a 25 de março.

VEJA O TRAILER.