Em contagem decrescente para a estreia nos cinemas a 28 de março, foi divulgado um novo trailer de "Godzilla x Kong: O Novo Império".

O próximo capítulo da saga cinematográfico "Monsterverse" dos estúdios Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, é uma sequela do filme de 2021, "trazendo de volta o poderoso Kong e o temível Godzilla contra uma ameaça colossal desconhecida no nosso planeta, desafiando a sua própria existência e a dos humanos", como destaca a sinopse oficial.

O novo épico mergulhará "ainda mais na história desses gigantes, as suas origens e os mistérios da Ilha da Caveira, além de desvander a batalha mítica que ajudou a criar esses seres extraordinários e os ligou para sempre à humanidade".

Novamente realizado por Adam Wingard (“Tu és o Próximo”, “The Guest”), regressam os atores Rebecca Hall (“ Vicky Cristina Barcelona”, “A Cidade”), Brian Tyree Henry (“Bullet Train”, “Atlanta”) e Kaylee Hottle, agora com a companhia de Dan Stevens (“Downton Abbey”, “The Guest”, “A Bela e o Monstro”), Fala Chen (“Irma Vep”, “Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis”), Alex Ferns (“The Batman”, “Um Homem Furioso”, “Chernobyl”) e Rachel House (“Hunt for the Wilderpeople”, “Thor: Ragnarok”, “Foundation”).

TRAILER LEGENDADO.