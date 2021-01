Estreado em 1978, "Greaser" continua a ser um dos musicais mais populares saídos de Hollywood, mas foi arrasado por alguns espectadores britânicos quase no fim de 2020, nomeadamente pelo seu "sexismo", "racismo" e "homofobia".

O tablóide britânico Daily Mail revela que o filme se tornou o mais recente alvo dos jovens ativistas da justiça social e racial após ser exibido na BBC no dia a seguir ao Natal.

"Brilhantina”, como se chamou em Portugal, juntava Olivia Newton-John como a inocente e romântica Sandy Olsen e John Travolta como o rebelde de blusão preto Danny Zuko, que após uma breve paixão de verão de 1958, acabavam por se cruzar no mesmo liceu californiano.

A transformação de Sandy de "certinha" para "sexy" para impressionar Danny foi criticada nas redes sociais como sendo uma mensagem de "pura misoginia", tal como a representação de outras personagens femininas.

"'Grease' é demasiado sexista e excessivamente branco e deve ser banido. Afinal de contas, estamos quase em 2021", foi uma das mensagens publicadas e posteriormente apagadas.

Em declarações ao longo dos anos, Olivia Newton-John desvalorizou as críticas de sexismo, defendendo que "é um filme e uma história divertida e nunca o levei demasiado a sério".

Outros espectadores também se mostraram surpreendidos pelo falta de atores de outras etnias e houve até quem manifestasse, sem ironia, a surpresa por a BBC exibir um filme "cheio de gente branca" sem colocar um aviso específico a alertar para estereótipos racistas.

Houve ainda quem descrevesse como praticamente "agressão sexual" a cena em que Putzie, um dos membros do gangue de Danny, se coloca no chão para espreitar por debaixo das saias de duas estudantes, e a frase "Did she put up a fight?" ['Ela deu luta?'] na canção icónica "Summer Nights", em que Danny conta aos amigos a sua versão de como seduziu Sandy.

A homossexualidade deixou de ser considerada crime nos EUA 45 anos após a história de "Grease", mas o filme também foi acusado de ser o "auge da homofobia" por causa da cena do baile de liceu em que a personalidade da rádio Vince Fontaine anuncia que não são permitidos casais do mesmo sexo na pista de dança.