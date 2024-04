O ator norte-americano John Travolta causou euforia este domingo na Cidade do Panaá ao ser convidado para a projeção do filme “Grease”, que protagonizou e estreou em 1978, na sessão de encerramento de um festival de cinema.

“Grease”, conhecida em Portugal como “Brilhantina”, juntava Travolta, de 70 anos, e a cantante e atriz Olivia Newton-John, falecida em agosto de 2022.

O musical foi projetado numa sala de cinema na capital, no âmbito da 10.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Panamá (IFF), onde estiveram muitos fanáticos de cinema e de Travolta, constatou um fotógrafo da France-Presse.

No cinema, as admiradores do ator, que também é cantor, músico e piloto de avião, ovacionaram, aplaudiram e alguns conseguiram sacar uma 'selfie' com um sorridente Travolta.

À projeção também compareceu a embaixadora dos Estados Unidos no Panamá, Mari Carmen Aponte, que descreveu Travolta como um ator “querido e admirado por muitos”.

“Marcou um antes e depois no cinema, e mudou-o para sempre”, indicou Aponte na sua conta na rede social X (antigo Twitter).

Depois de sinalizado em um comunicado da IFF, que organizou o evento junto com a Fundação IFF Panamá (FIP), a projeção do filme “Grease” foi realizada de forma gratuita para os assistentes.

“Grease” narra a história de amor entre o rebelde Danny Zuko, protagonizado por Travolta, e a doce Sandy Olsson, protagonizada por Newton-John. Na sua época, foi considerado um dos filmes musicais mais taquilladores.

Segundo o comunicado da IFF, a exibição de “Grease” foi gratuita para os espectadores.

O filme conta a história de amor entre o rebelde Danny Zuko, interpretado por Travolta, e a doce Sandy Olsson, interpretada por Newton-John. Na sua época, foi considerado um dos filmes musicais de maior sucesso de sempre nas bilheteiras.