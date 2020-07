Hollywood vai mesmo para a frente com uma prequela de "Grease", que continua a despertar paixões mais de 40 anos após a sua estreia nos cinemas.

"Summer Lovin’" está em preparação desde o ano passado, mas o sinal mais importante da intenção de avançar com o projeto foi dado com a escolha do realizador: o eleito é Brett Haley, ligado ao cinema independente e tem no currículo o recente "All the Bright Places - Fala-me de Um Dia Perfeito", lançado pela Netflix em fevereiro.

Lançado em 1978, o musical juntava Olivia Newton-John como a inocente e romântica Sandy Olsen e John Travolta como o rebelde de blusão preto Danny Zuko, que após uma breve paixão de verão nos anos 1950, acabavam por se cruzar no mesmo liceu californiano.