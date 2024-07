O cinema de animação continua a ser a história de maior sucesso nas bilheteiras do verão norte-americano, mas "O Colecionador de Almas", com Nicolas Cage, surpreendeu com a melhor estreia numa década para um filme de terror produzido fora dos grandes estúdios.

A comédia de animação "Gru - O Maldisposto 4" manteve com facilidade o primeiro lugar nas bilheterias norte-americanas no fim de semana, com uns impressionantes 44,7 milhões de dólares (41 milhões de euros, à cotação do dia), estimou no domingo o observador da indústria Exhibitor Relations.

Isso eleva as vendas totais de bilhetes para o mais recente lançamento do universo "Mínimos" da Universal Pictures para 211,1 milhões nos EUA e Canadá e um total mundial de 437,8 milhões. No total, a saga passou a marca de cinco mil milhões de dólares de receitas globais, um feito único em animação (na última semana foi anunciado que "Mínimos 3" está em preparação para o verão de 2027).

"Gru - O Maldisposto 4"

Entretanto, "O Colecionador de Almas" ("Longlegs" no original), do estúdio independente Neon, aproveitou as excelentes críticas e uma potente campanha de marketing viral para uma estreia inesperadamente forte em segundo lugar.

O mistério do terror arrecadou 22,6 milhões de dólares entre sexta-feira e domingo, uma estreia “fenomenal” para o género e o melhor resultado da Neon de todos os tempos, disse a Variety. As previsões dos analistas ficavam por um valor abaixo dos 10 milhões.

Com estreia portuguesa marcada para dia 25, os críticos compararam a campanha de marketing ao lançamento de grande sucesso do filme de culto de 1999 "O Projecto Blair Witch": a Neon criou um site ao estilo dos anos 1990 e ofereceu aos fãs um número de telefone para ligar e ouvir uma mensagem assustadora de Nicolas Cage, que interpreta um assassino em série perseguido por uma agente do FBI.

A Neon terá pago 10 milhões às produtoras, incluindo a Saturn Films de Cage, e o orçamento terá ficado pelos três milhões. O realizador é Osgood Perkins, filho de Anthony Perkins, o ator inesquecível de "Psico" (1960), de Alfred Hitchcock.

Ainda forte, outra animação, "Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)", da Disney e Pixar, caiu para o terceiro lugar, com 20,7 milhões de dólares.

O filme sobre o amadurecimento de uma adolescente já arrecadou 572,6 milhões no mercado interno e 777 milhões adicionais em todo o mundo: trata-se do maior sucesso comercial da história da Pixar, sem o impacto da inflação.

Em quarto lugar, também caindo uma posição, ficou o filme de terror apocalíptico "Um Lugar Silencioso: Dia Um", com 11,8 milhões de dólares.

Este terceiro capítulo da saga é protagonizado por Lupita Nyong'o como uma mulher a sobreviver numa Nova Iorque invadida pelas criaturas extraterrestres com audição assustadoramente aguçada.

"Leva-me Para a Lua"

Em quinto lugar ficou a nova comédia romântica “Leva-me Para a Lua": os 10 milhões de dólares são considerados dececionantes para um filme de grande orçamento protagonizado por nomes como Scarlett Johansson e Channing Tatum, respetivamente como uma guru de marketing e um funcionário da NASA durante a missão Apollo 11.

No entanto, este resultado tem de ser analisado de uma forma diferente do que seria se fosse de um estúdio tradicional: a estreia no grande ecrã é vista principalmente como um impulso de visibilidade antes do posterior lançamento na Apple TV+.