"Gru - O Maldisposto 4" alcançou o topo das bilheteiras norte-americanas no seu primeiro fim de semana nos cinemas, de acordo com dados da observadora da indústria Exhibitor Relations publicados no domingo.

A comédia de animação já estreara noutros países, incluindo Portugal, na semana de 24 de junho.

Correspondendo às expectativas e num forte arranque, o quarto filme da saga principal do universo 'Mínimos' - que apresenta Will Ferrell como um novo vilão na versão original - arrecadou 75 milhões de dólares nos EUA e Canadá entre sexta-feira e domingo, e 122.6 milhões desde quarta-feira, 3 de julho.

"Esta é uma excelente abertura para o quarto capítulo de uma saga de animação, ficando atrás apenas de 'Toy Story 4'", disse o analista de bilheteiras David A. Gross.

Incluindo as receitas internacionais, o filme já arrecadou 230 milhões de dólares e será ainda esta semana oficialmente um sucesso de bilheteira para o estúdio após um orçamento relativamente controlado, sem incluir marketing, de 100 milhões (metade em relação aos títulos da Disney) e Pixar, embora o retorno estivesse assegurado pela popularidade do universo dos Mínimos por exemplo nas vendas de merchandising.

"Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)", o filme da Disney e Pixar sobre o amadurecimento de uma adolescente, caiu do primeiro lugar depois de passar três fins de semana consecutivos lá, ficando pelos 30 milhões.

Agora com 533.8 milhões na frente doméstica, a sequela também é o título mais rentável de 2024 nas bilheteiras e já a quinta animação de maior sucesso comercial de sempre, passando o filme "Mínimos", com um total global de 1,217 mil milhões.

O terror apocalíptico "Um Lugar Silencioso: Dia Um" ficou em terceiro lugar, com 21 milhões, com a vencedora do Óscar queniana-mexicana Lupita Nyong'o a liderar a história sobre nova-iorquinos que devem permanecer em silêncio para sobreviver a uma invasão de extraterrestres com audição aguçada.

Ao fim de dez dias nos cinemas, as receitas domésticas do terceiro filme da saga chegam a uns impressionantes 94,4 milhões e um total global de 178 milhões, compensando os 67 milhões que o estúdio terá investido antes do marketing. A estreia de um quinto filme está anunciada para 2025.

"MaXXXine", o terceiro capítulo de uma saga de terror do realizador Ti West com a atriz Mia Goth, que mostra um misterioso assassino perseguindo uma aspirante a atriz em Hollywood, ficou em quarto lugar, com 6,7 milhões, o que não é um mau arranque para um filme mais alternativo e com uma temática forte classificada como indicada apenas para adultos.

Ao quinto fim de semana nas salas, a comédia de ação com Will Smith e Martin Lawrence, "Bad Boys: Tudo ou Nada", continua forte, também em quinto lugar nas bilheteiras, com 6,5 milhões e um total de 177.4 nos EUA e Canadá, e mais de 360 em todo o mundo, abrindo caminho para mais um filme.

"Horizon: Uma Saga Americana - Capítulo Um", uma produção de grande orçamento (100 milhões) de e com Kevin Costner com três horas, continua com dificuldades em encontrar público no grande ecrã: ao segundo fim de semana, ficou pelos 5,5 milhões e um total de 22,2 no mercado doméstico. Não se sabe se isto pode afetar o lançamento da sequela já em agosto.