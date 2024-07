"Deadpool & Wolverine" teve uma estreia "espetacular" nos cinemas em todo o mundo este fim de semana.

A comédia de ação da Disney e Marvel chegou aos 205 milhões de dólares na América do Norte (189,26 milhões de euros, à cotação do dia), colocando-a não apenas perto do topo dos filmes de super-heróis, mas também como a oitava maior estreia de todos os tempos, disseram os analistas no domingo.

No mercado internacional, incluindo a China, as receitas de bilheteira somaram uns impressionantes 233,3 milhões de dólares (215,39 milhões de euros). Ao todo, o balanço da estreia é de 438,3 milhões de dólares (404,65 milhões de euros).

Note-se que as previsões eram de 160 a 170 milhões de dólares no mercado interno e 180 a 190 no resto do mundo, para um total entre 340 e 360.

“Os números são fantásticos”, disse David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

"A popularidade destas personagens está a crescer e não a diminuir", acrescentou.

O 34.º filme do Universo Cinematográfico Marvel, o primeiro com classificação para adultos, está a receber críticas positivas e classificações de audiência “excelentes”, disse Gross. A popularidade de Ryan Reynolds (que interpreta Deadpool e partilha o crédito de argumentista) e do seu amigo da vida real Hugh Jackman (Wolverine) também ajudou.

NA América do Norte, a estreia ficou à frente de “Black Panther" (202 milhões em 2018) e mesmo atrás de "Mundo Jurássico” (208 milhões em 2015), segundo a Variety, em valores não ajustados pela inflação.

A sua estreia também foi a melhor de todos os tempos para um filme com classificação R (adultos), também sem incluir a inflação, superando em muito o recordista anterior, o primeiro "Deadpool" (133,7 milhões), segundo o Hollywood Reporter.

É também a maior estreia de julho de todos os tempos, a maior estreia de 2024 até agora e o maior nos cinemas desde "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" em dezembro de 2021. Globalmente, é o maior lançamento desde "Avatar: O Caminho da Água" em dezembro de 2022.

Tudo isto deitou por terra o principal filme do fim de semana anterior, o 'thriller' meteorológico "Tornados", com o que normalmente seriam uns respeitáveis 35,3 milhões na América do Norte, segundo o observador da indústria Exhibitor Relations.

A sequela sem relação com o popular "Twister - Tornados" (1996) mostra Glen Powell e Daisy Edgar-Jones como temerários caçadores de tempestades, apanhados no meio de tornados que rapidamente convergem.

Ao fim de dez dias, as receitas na América do Norte são de 155,6 milhões de dólares e 221,9 a nível global.

Em terceiro lugar no período de sexta a domingo ficou a comédia de animação "Gru, o Maldisposto 4", com mais 14,2 milhões de dólares no seu quarto fim de semana de lançamento. A total nos EUA e Canadá está nos 291 milhões e 677,7 a nível mundial.

Descendo uma posição, para o quarto lugar, ficou a animação da Disney e Pixar "Divertida-Mente 2", com 8,3 milhões de dólares.

Com 613,4 milhões no mercado interno e 1,5 mil milhões a nível mundial, é o filme de animação com mais receitas de sempre, sem contar com a inflação.

Também a cair uma posição, para o quinto lugar, ficou o terror de "O Colecionador de Almas" ("Longlegs" no original), com 6,8 milhões de dólares.

Como Nicolas Cage e agora um total de 58,6 milhões na América do Norte, este é o filme mais rentável nas bilheteiras de todos os tempos do estúdio independente Neon, ultrapassando os 53,4 milhões do vencedor dos Óscares "Parasitas".