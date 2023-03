A duração dos filmes no Universo Cinema Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original) volta a entrar nos tópicos de conversa entre os fãs com a confirmação que o próximo vai ser um dos mais longos de sempre.

Apesar de partilhar com Peter Safran desde novembro do ano passado a presidência executiva da DC Studios, James Gunn ainda responde por "Guardiões da Galáxia: Volume 3", o último filme que fez para a Marvel.

Com estreia marcada para 4 de maio, o realizador confirmou a um seguidor nas redes sociais que a sua despedida será épica, com uma duração que "andará à volta" dos 149 minutos.

Isto fará com que o 32º filme do MCU entre no Top 5 da duração, atrás de "Vingadores: Endgame" (181 minutos), "Black Panther: Wakanda Forever" (161) e "Eternals" (156), e empatando com "Vingadores: Guerra do Infinito".

Por comparação, o primeiro filme em 2014 tinha 122 minutos e a sequela de 2017 chegava aos 137.

Mas sendo um veterano da indústria que sabe que a duração cada vez maior é uma tendência dos filmes do género e nem sempre com justificação, Gunn acrescentou: "E, prometo, nenhum segundo é desperdiçado. Não há gordura. Era necessário para beneficiar o arco [narrativo] completo de cada personagem principal dos Guardiões, não apenas para este filme, mas para a trilogia (ou, devo dizer, trilogia plus)".

Noutras respostas, o realizador revelou que a duração depende dos "créditos finais" (e não depende do filme propriamente dito) e clarificou que o "trilogia plus" se refere a todos onde participaram os Guardiões e não um "Guardiões da Galáxia, Volume 4".

Além de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff e Sean Gunn, além de Vin Diesel como Groot e Bradley Cooper como Rocket, Will Poulter, Maria Bakalova (a revelação de "Borat 2") e a portuguesa Daniela Melchior, são novidades do elenco.

Segundo a sinopse oficial, na derradeira aventura encontramos o amado grupo de desajustados está a instalar-se na vida de Knowhere, mas não falta muito para que as suas vidas sejam afetadas pelo passado turbulento de Rocket. Peter Quill, ainda a recuperar da perda de Gamora, terá de reunir a sua equipa numa missão perigosa para salvar a vida de Rocket - uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos.

TRAILER LEGENDADO.