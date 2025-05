"Superman" é um dos filmes mais importantes da temporada de verão de Hollywood e também será um dos mais curtos.

Quando muitos se queixam da duração dos filmes, principalmente no género dos super-heróis, o realizador James Gunn fechou o seu filme nos 122 minutos, com os créditos incluídos, segundo a informação já disponibilizada por vários exibidores internacionais, incluindo a Vertical Entertainment CZ (República Checa), antes da estreia prevista nos cinemas para julho (dia 10 em Portugal).

Trata-se da mesma duração do primeiro "Guardiões da Galáxia" (2015), a estreia do realizador no Universo Cinematográfico Marvel. Segundo informações que circularam na imprensa especializada, uma versão com 140 minutos fora testada junto de espectadores em março.

Também é uma diferença considerável em relação aos últimos três filmes com o super-herói como protagonista: "Super-Homem: O Regresso" (2006), com Brandon Routh, tinha 154 minutos, e “Homem de Aço” (2013) e “Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça” (2016), ambos com Henry Cavill, tinham respetivamente 143 e 152 minutos.

Os 122 minutos de "Superman" também permitem 'multiplicar' as sessões nos cinemas: o filme é visto como a tentativa decisiva do estúdio Warner Bros. de relançar totalmente a sua linha de filmes de super-heróis baseados nas populares bandas desenhadas da DC, ofuscados há muito tempo pela Marvel, dos rivais da Disney.

Atualmente, "Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final", o oitavo da saga com Tom Cruise, é o filme mais longo da temporada de verão, com 171 minutos.

"F1", com Brad Pitt, que chega aos cinemas portugueses a 26 de junho, está numa boa posição para conquistar o segundo lugar: 150 minutos.

Contrariando uma tendência de vários anos, muitos dos filmes mais mediáticos estão mais contidos na duração, segundo as contas da imprensa norte-americana: "O Último Destino: Descendência" tem 110 minutos; a versão em imagem real de "Lilo & Stitch" tem 107 minutos; "Karate Kid: Os Campeões" (29 de maio) tem 94; "Do Universo de John Wick: Ballerina" (5 de junho) tem 125, tal como a versão em imagem real de "Como Treinares o Teu Dragão" (12 de junho); "28 Anos Depois" (19 de junho) sobe para 126; "Mundo Jurássico: Renascimento" (3 de julho) estará nos 134 minutos.

Apesar de ainda não existirem dados, parece improvável que a animação da Pixar "Elio" (19 de junho) e "M3GAN 2.0" (26 de junho) passem em muito as duas horas, pelo que a única grande produção com potencial para entrar no pódio da duração parece ser "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" (24 de julho).

David Corenswet é o novo novo Super-Homem e o jornalista Clark Kent, Rachel Brosnahan a intrépida jornalista Lois Lane, e Nicholas Hoult o vilão Lex Luthor, com outras personagens icónicas do universo DC a fazerem a sua estreia no cinema, mas um ingrediente-chave parece ser o cão do super-herói, que se chama Krypto, que aparece nos trailers e é baseado no próprio cão mal comportado resgatado do realizador.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.