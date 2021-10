Harvey Weinstein, o produtor de cinema caído em desgraça e condenado em 2020 a 23 anos de prisão por abusos sexuais, foi o modelo para o design de um dos orcs da saga "O Senhor dos Anéis", confirmou Elijah Wood.

O ator que interpretou o hobbit Frodo recordou que o tema foi recuperado numa conversa recente no The Friendship Onion, o podcast dos colegas (e hobbits) Dominic Monaghan e Billy Boyd.

"Eles estavam a falar com o Sean Astin [Samwise Gamgee nos filmes] sobre as memórias de chegar à Nova Zelândia pela primeira vez. Ele tinha visto estas máscaras de Orcs. E uma delas — e eu recordo-me disto vivamente — foi projetada para se parecer com o Harvey Weinstein como uma espécie de 'vai-te lixar'", contou Elijah Wood durante a participação no podcast do ator Dax Shepard (usando um palavrão muito mais explícito).

"Acho que já se pode falar disso agora. Ele está preso", acrescentou.

Alguns fãs acreditam que o orc em questão é Gothmog, que liderou as forças de Sauron no último filme, "O Regresso do Rei".

O realizador Peter Jackson já tinha revelado que o produtor se tinha portado como um "bully" durante a preparação dos filmes.

A Miramax, a produtora de Harvey Weinstein, era a proprietária inicial dos direitos de adaptação dos livros de J.R.R. Tolkien, mas chocou com Peter Jackson sobre o orçamento e o número de filmes que se deviam fazer.

Esperando vergá-lo à sua vontade, Harvey Weinstein autorizou o realizador a tentar convencer num fim de semana outro estúdio a fazer os três filmes de seguida.

A New Line Cinema aceitou a proposta de financiar a trilogia e graças ao seu sucesso, o produtor ainda ganhou milhões de dólares.